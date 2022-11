Secretlab Skins: originali accessori per le poltrone da gaming

Dopo la recensione della poltrona da gaming Titan Evo 2022, torniamo oggi ad occuparci di Secretlab. L’azienda ha di recente lanciato le Secretlab Skins: fodere da montare sopra il rivestimento originale della Titan Evo 2022. “Cover” disponibili, purtroppo, solo per questo modello di poltrona da gaming ed installabili su tutte le varianti e taglie della Titan Evo 2022, compresi i modelli con rivestimento originale in pelle.

Versioni disponibili

Realizzate in un tessuto elastico, traspirante e resistente, denominato Adaptive SoftWeave Plus, le Skins sono disponibili in numerose varianti per tutti i gusti. Scendendo nel dettaglio, troviamo 7 colorazioni standard, con elementi in nero, e 9 versioni speciali dedicate a videogiochi come Cyberpunk 2077, famose serie Tv (Il Trono di Spade) e personaggi dei fumetti come Batman.

Installazione

L’installazione della Skin è davvero semplice ed eseguibile in pochi minuti, grazie a chiusure lampo e fibbie ben progettate. Accessorio realizzato in due parti per la seduta e per lo schienale, in grado di coprire quasi l'intero rivestimento originale.

Una volta montata, la Skin aderisce quasi perfettamente alla poltrona, fornendo anche un ulteriore strato di imbottitura in vari punti della sedia.

Valutazione finale e prezzo

Per testare questo accessorio, Secretlab ci ha fornito in prova la versione Black; fodera di ottima qualità, con cuciture ben realizzate. Prodotto che può anche essere rimosso con facilità e lavato in lavatrice.

In definitiva le Skin sono un interessante accessorio utile per proteggere l'originale rivestimento della Titan. Inoltre consentono di cambiare facilmente il look della sedia con nuovi materiali e colori per tutti i gusti.

Infine il prezzo un po’ elevato delle Secretlab Skins, in vendita dal 30 dicembre sul sito dell’azienda a partire da 199 euro.