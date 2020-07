Xbox: in arrivo tantissimi nuovi giochi da Halo Infinite a Forza Motorsport

Durante l’evento Xbox Games Showcase, Xbox ha svelato la più ampia e variegata lineup di titoli mai presentata nella storia della console, guidata da Halo Infinite, il capitolo più importante e ambizioso del franchise.

Dai vasti mondi di Fable, Avowed ed Everwild, al realismo senza precedenti di Forza Motorsport, le nuove esperienze presentate da Xbox ricondurranno i giocatori in alcuni universi familiari e li porteranno a scoprire nuovi mondi da esplorare. Tutti i titoli presentati all’interno dell’Xbox Games Showcase saranno giocabili dagli abbonati a Xbox Game Pass a partire dal giorno di lancio senza costi aggiuntivi.

Inoltre i partner non hanno fatto mancare il loro supporto a Xbox e la loro creatività è stata ben illustrata dalle anteprime mondiali S.T.A.L.K.E.R. 2, Warhammer 40,000: Darktide, Phantasy Star Online 2: New Genesis e molti altri titoli, che verranno lanciati in esclusiva su Xbox. È stata inoltre annunciata una collaborazione d’eccezione con Bungie, che porterà Destiny 2 su Xbox Game Pass in autunno.

Tutti i giochi mostrati sfrutteranno le performance della nuova console Xbox Series X, per offrire fedeltà, prestazioni, precisione e immersività senza precedenti.

Anteprime mondiali

Halo Infinite. Halo Infinite è il nuovo capitolo del famosissimo franchise di Microsoft. Un titolo con nuove meccaniche di gameplay, battaglie più ampie e gli effetti grafici più complessi di sempre, sfruttando al massimo la potenza di Xbox Series X. I giocatori potranno immergersi nel nuovo capitolo del viaggio di Master Chief, apprezzando i 60 fps per la campagna e la libertà di esplorare un anello diverse volte più grande di quelli degli ultimi due capitoli di Halo messi insieme.



As Dusk Falls. As Dusk Falls è un racconto multigenerazionale ambientato nel sud-ovest degli Stati Uniti e tratta i temi della resilienza, del sacrificio e di come gli errori delle precedenti generazioni si trasmettano alle nuove. L’avventura, che inizia con due famiglie prese in ostaggio, si trasforma in una storia epica su come le persone crescano e cambino nel corso dei decenni.

Avowed. La nuova opera epica di Obsidian Entertainment, un RPG in prima persona ambientato nel fantastico mondo di Eora.

Fable. Un nuovo inizio per il noto franchise, dove il giocatore potrà esplorare un mondo di creature fantastiche e ambientazioni meravigliose. Sviluppato da Playground Games per Xbox Series X e PC Windows 10, in arrivo su Xbox Game Pass.

Forza Motorsport. Il nuovo capitolo di Forza Motorsport girerà in 4K a 60 frame al secondo, con scene connesse e dinamiche. Il motore grafico ForzaTech si arricchisce infatti del Ray Tracing, dando vita a un mondo dinamico dove ogni cosa è connessa, inclusi i riflessi sulla superficie delle macchine o sul tracciato. Forza Motorsport sarà disponibile su Xbox Series X, PC Windows 10 e su Xbox Game Pass.

Phantasy Star Online 2: New Genesis. Il celebre RPG d’azione online Phantasy Star Online 2 è celebre per l’elevata personalizzazione dei personaggi e per le sue dinamiche di combattimento. Durante l’evento Xbox Games Showcase è stata annunciata l’ultima novità per l’universo di Phantasy Star Online 2, chiamata Phantasy Star Online 2: New Genesis.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Il pluripremiato franchise per PC amato da milioni di giocatori fa il suo debutto nella next-gen con S.T.A.L.K.E.R. 2 su Xbox Series X, una combinazione unica di shooter in prima persona, simulazione immersiva e horror.

Warhammer 40,000: Darktide. Warhammer 40,000: Darktide è un nuovo titolo cooperativo per 4 giocatori ambientato nella città alveare di Tertium. Combatti insieme ai tuoi amici contro orde di nemici in questa nuova avventura!

Novità per i giochi più attesi

Destiny 2: Beyond Light. Bungie presenta Destiny 2: Beyond Light, il prossimo capitolo dell’universo sci-fi epico acclamato dalla critica di Destiny 2. Il protagonista si unirà ai Guardiani con l’obiettivo di far cadere l’impero ad ogni costo, anche se significherà piegare l’Oscurità. Destiny 2 arriverà a settembre su Xbox Game Pass, permettendo agli abbonati di accedere a tutte le espansioni attuali della standard edition di Destiny 2 (i contenuti stagionali sono venduti separatamente), inclusa la standard edition di Beyond Light a partire dal suo lancio a novembre.



Everwild. Ispirato dalla bellezza della natura che ci circonda, Everwild è un gioco completamente nuovo attualmente in sviluppo da Rare, dove i giocatori potranno vivere esperienze uniche e indimenticabili in un mondo magico. Nel ruolo di un Eternal, il protagonista esplorerà e creerà legami con il mondo attorno a lui. Everwild sarà disponibile su Xbox Series X, PC Windows 10 e Xbox Game Pass.



Psychonauts 2. Psychonauts 2 è un viaggio cervellotico negli oscuri mondi che si celano nella nostra mente. L’agente speciale e straordinario acrobata Razputin "Raz" Aquato è pronto a lasciarsi tutto alle spalle ed espandere gli orizzonti della mente. Lungo la strada, Raz aiuterà nuovi amici, come il magico spiritello di luce doppiato (e cantato) da Jack Black, e dovrà usare i suoi poteri per svelare oscuri misteri sulla squadra di psiconauti e sulle origini della sua famiglia.



Tell Me Why. Tell Me Why è la nuova esclusiva Xbox Game Studios di Dontnod Entertainment, lo studio che ha creato l’amatissimo e pluripremiato franchise Life is Strange. In questo viaggio misterioso e intimo, il giocatore impersona i due gemelli Tyler e Alyson Ronan, esplorando i ricordi della loro infanzia gioiosa ma travagliata in una meravigliosa cittadina dell’Alaska. Facendo leva sul legame soprannaturale che consente ai gemelli di interagire con i loro ricordi del passato, il giocatore dovrà scegliere tra diversi percorsi di memorie per svelare la propria storia.

Watch Dogs: Legion. Watch Dogs: Legion offre un innovativo gameplay che permette all’utente reclutare e impersonare chiunque avvisti nell'iconica città di Londra. Ogni singolo personaggio nell’open world è pronto ad essere utilizzato e ciascuno ha una sua storia, una personalità e un set di skill che aiuteranno il giocatore a personalizzare la propria unica squadra. In Watch Dogs: Legion sarà possibile reclutare i propri amici, unendosi alla lotta nel multiplayer online, per riprendere Londra in missioni cooperative a quattro giocatori, speciali modalità di gioco ed eventi.

I titoli Xbox Game Studios più iconici completamente ottimizzati per Xbox Series X

Xbox ha inoltre comunicato il proprio impegno nel rendere la maggior parte dei videogiochi più amati dai giocatori ottimizzati per Xbox Series X. Le versioni aggiornate dei titoli saranno disponibili su Xbox Game Pass e supporteranno lo Smart Delivery.

Forza Horizon 4. La versione ottimizzata per Xbox Series X vanta una maggiore fedeltà grafica e prestazioni di gioco ancora più veloci. Durante il gameplay, il giocatore potrà esplorare l’affascinante e storica Gran Bretagna e guidare centinaia tra le migliori automobili del mondo in 4K Ultra HD nativo, ora a 60 fps. In più, grazie al Quick Resume, i tempi di caricamento sono stati nettamente migliorati.



Gears 5. La campagna e la modalità multiplayer di Gears 5 sono state aggiornate per sfruttare i vantaggi di Xbox Series X, tra cui tempi di caricamento ridotti, il riavvio istantaneo e la possibilità di godere di immagini HDR in 4K accedendo alle impostazioni Ultra.



Gears Tactics. Il frenetico gioco di strategia a turni acclamato dalla critica arriverà su Xbox quest’anno e su Xbox Series X godrà di una risoluzione in 4K Ultra HD a 60 fps.



Ori and the Will of the Wisps. La versione ottimizzata per Xbox Series X consentirà al giocatore di esplorare la Foresta di Niwen con una maggiore fedeltà grafica e prestazioni ancora più veloci. Con i nuovi miglioramenti tecnici (120 fps, 4K HDR e 120hz) sarà possibile sperimentare un’esperienza platform fluida e avvolgente, anche grazie alla bassa latenza e alle immagini nitide.



Sea of Thieves. Il pluripremiato best-seller di Rare è un gioco multiplayer ambientato in un mondo piratesco condiviso, che unisce libertà, avventura e brivido. Sea of Thieves verrà lanciato con Xbox Series X, beneficiando della potenza avanzata del nuovo hardware, supporterà lo Smart Delivery e sarà disponibile su Xbox Game Pass.