Xbox Series X e S: prezzi ufficiali e data di uscita

Microsoft ha annunciato oggi che la sua nuova generazione di console arriverà in Italia il prossimo 10 novembre, data in cui sia Xbox Series X sia Xbox Series S diverranno disponibili anche a livello globale. I pre-order per entrambe le console inizieranno, invece, il 22 settembre.

Svelati anche i prezzi ufficiali per il mercato italiano. Xbox Series S avrà un costo di 299,99 €, Xbox Series X sarà, invece, acquistabile a 499,99 € .

È stata inoltre svelata la partnership tra Xbox ed Electronic Arts, che porterà alcuni dei migliori titoli EA su Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Game Pass per PC.

Scendendo nel dettaglio, i membri Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Game Pass per PC otterranno l’abbonamento EA Play senza costi aggiuntivi a partire dalle vacanze 2020. Di conseguenza, gli abbonati Xbox Game Pass Ultimate potranno godersi EA Play su Xbox One, Xbox Series X ed S e su PC Windows 10, mentre i membri Xbox Game Pass per PC potranno accedere al servizio da PC Windows 10.

EA Play è un servizio di videogiochi in abbonamento che include numerosi titoli di vario genere, appartenenti alle serie di Fifa, Need for Speed e Star Wars.