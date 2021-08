Borsoni da viaggio: i migliori prodotti low cost

Il borsone rappresenta una delle soluzioni più comode per un viaggio; prodotti pratici da usare, pieghevoli e utili per una vacanza di qualche giorno, un viaggio di lavoro o anche solo per andare in palestra.

Sul mercato sono disponibili un'infinità di modelli per tutte le esigenze e per tutte le tasche e anche chi ha un budget ridotto può trovare, senza grosse difficoltà, prodotti di qualità, capienti e dal design curato.

Scopriamo, quindi, i quali sono i migliori borsoni da viaggio economici attualmente in commercio.

1. Newhey: da 40 a 100 litri

Iniziamo la nostra rassegna dal borsone di Newhey. Un modello pieghevole, disponibile in varie colorazioni e con capacità da 40 a 100 litri. Borsone realizzato in nylon impermeabile, dotato di una robusta maniglia superiore.

2. Wandf: leggero e ripiegabile

Nella nostra rassegna anche il borsone di Wandf. Un prodotto disponibile in tantissimi colori, leggero (255 grammi), impermeabile, resistente e facilmente ripiegabile in una custodia fornita in dotazione. Scopri di più su Amazon a 15 euro

3. Bagzy: tanti colori disponibili

La nostra rassegna prosegue con Bagzy che propone un borsone da viaggio con dimensioni di 45 cm X 15 cm X 30 cm. Un modello pieghevole, realizzato in tessuto Oxford resistente agli strappi e all'acqua, da 30 litri, disponibile in varie colorazioni per tutti i gusti.

4. Losmile: design curato in 4 diversi colori

Per chi è alla ricerca di un borsone dal look curato ecco il modello di Losmile disponibile in 4 diverse colorazioni (nero, grigio e marrone). Una borsa in tela antistrappo con varie tasche, espandibile, con dimensioni che arrivano a 58 X 25 X 30 cm, con una capacità di 44 litri. Scopri di più su Amazon a 42 euro

5. Spring Country: da 65 litri

La nostra rassegna dei migliori borsoni da viaggio low cost si conclude con il modello di Spring Country da 65 litri. Una borsa acquistabile in tre diverse colorazioni, con dimensioni di 65 X 35 X 31 cm. Un versatile borsone realizzato in tessuto Oxford PU450 resistente all'acqua e agli strappi.