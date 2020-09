I più curiosi accessori da viaggio

Continua il nostro viaggio alla scoperta degli accessori più utili da portare in vacanza e dopo esserci occupati di zaini e degli oggetti indispensabili per viaggiare da soli è ora la volta dei prodotti più curiosi. Prodotti da mettere in valigia, davvero particolari, ma che possono anche rivelarsi utili durante le nostre vacanze.

Gadget per tutte le tasche come la mini lavatrice che pesa solo 145 grammi e la valigia/seggiolino.



1. Scrubba: la lavatrice più piccola al mondo

La nostra rassegna inizia con Scrubba, la lavatrice più piccola al mondo dal peso di soli 145 gr. Basta riempirla di acqua e sapone, inserire i vestiti e strofinare i panni dall’esterno della borsa per tre minuti per eseguire un lavaggio completo. Operazione possibile grazie ad alcune piccole sporgenze interne che consentono di strofinare i vestiti.

Scopri di più su Amazon.it a 48 euro

2. Custodia rigida per camicia

Hai paura che la tua camicia si sgualcisca nella valigia? Ecco allora la custodia rigida di Packshi. Un prodotto dalle dimensioni di 30 X 28 X 3 cm con una struttura robusta ed una protezione per il colletto.

Scopri di più su Amazon.it a 32 euro

3. Stampelle gonfiabili Cao Camping

La nostra classifica dei più strani accessori da viaggio include anche le stampelle gonfiabili Cao Camping. Un prodotto utile per chi va in campeggio, venduto in una confezione da due pezzi.

Scopri di più su Amazon.it a 9 euro

4. Valigia/seggiolino Mountain Buggy

Mountain Buggy 2en1 è un prodotto che unisce un classico trolley con un seggiolino per bambino. Un prodotto davvero particolare pensato per il trasporto di un bambino fino a 15 kg, dotato inoltre di un'imbracatura di sicurezza a 5 punti con cinghie regolabili.

Scopri di più su Amazon.it a 90 euro

5. Lucchetto con riconoscimento impronte Owsoo

Nella nostra rassegna troviamo anche il lucchetto dotato di sensore per il riconoscimento d’impronte. Un prodotto impermeabile per valigie, zaini, borse, biciclette e altro ancora, dotato di batteria da 300 mAh, ricaricabile via USB. Accumulatore che consente 2500 aperture.

Scopri di più su Amazon.it a 35 euro