Le migliori valigie: guida all’acquisto

Se siete in cerca di nuove valigie per le prossime vacanze, ecco la nostra guida dedicata ai migliori prodotti attualmente sul mercato.

La scelta del modello più adatto alle proprie esigenze non è sempre facile a causa di un'offerta decisamente ampia con soluzioni che si distinguono non solo per forma e colore; in fase di acquisto è importante valutare anche altri elementi come resistenza, numero di ruote, organizzazione interna degli spazi, sistema di chiusura e altro ancora.

Per rendere più semplice la vostra scelta, vi proponiamo quindi la nostra classifica delle migliori valigie morbide e rigide, disponibili in varie taglie e colori e realizzate da noti brand come Samsonite e American Tourister.

1. American Tourister Bon Air: in 7 diversi colori

Iniziamo la nostra rassegna dalla valigia rigida American Tourister Bon Air disponibile in 14 diversi colori e con capacità fino a 91 litri. Valigia in polipropilene, con chiusura TSA e combinazione a 3 cifre. Non dimentichiamo le 4 ruote con rotazione a 360° e il design moderno ed elegante.

2. American Tourister Soundbox Spinner: fino a 110 litri

Nella nostra rassegna anche il trolley American Tourister Soundbox Spinner disponibile in numerose colorazioni ed in tre diverse varianti, con capacità fino a 110 litri. Un modello con struttura espandibile, leggero e resistente grazie alla scocca in polipropilene. Ricordiamo, inoltre, le quattro ruote doppie e la chiusura a combinazione a 3 cifre con sistema TSA.

3. Eastpak Tranverz L: una valigia morbida da 121 litri

Se invece siete alla ricerca di una soluzione morbida, ecco l’Eastpak Tranverz in versione L con una capacità che arriva a 121 litri. Una valigia disponibile in numerose varianti di colore con manico telescopico, realizzata in resistente poliestere. Un modello dotato di due ampi scomparti e cinghie di compressione, con un’altezza di 79 cm, una larghezza di 40 cm ed una profondità di 33 cm.

4. Samsonite Neopulse Spinner: un trolley dal look raffinato

Da Samsonite il trolley Neopulse. Un modello dal look curato disponibile in 5 diverse eleganti colorazioni, con una capacità di 44 L. Una valigia realizzata in policarbonato, leggera e resistente dotata di angoli rinforzati e doppie ruote girevoli.

5. Samsonite Spark Sng - Spinner: morbida fino a 140 litri

Samsonite propone anche il modello Spark; un'elegante valigia morbida acquistabile in 3 diversi colori e con una capacità che arriva a 152 litri. Un modello robusto e dalla costruzione curata con doppie ruote girevoli, chiusura TSA e protezione extra in poliuretano sul retro.

6. Trolley AmazonBasics: una versatile valigia morbida



Il trolley di AmazonBasics è un prodotto dall'ottimo rapporto qualità/prezzo; una valigia morbida, disponibile in varie misure e colori. Si tratta di un modello dotato di un design espandibile ed un interno completamente foderato con un divisore per vestiti ed una tasca esterna con chiusura a zip; assente purtroppo il sistema TSA. Il trolley AmazonBasics è facile da manovrare e da trasportare grazie alle quattro ruote e al manico telescopico.

7. Cabin Go Max: utilizzabile come bagaglio a mano

Concludiamo la nostra rassegna con il trolley di Cabin Go Max utilizzabile anche come bagaglio a mano in aereo. Una valigia con dimensioni di 55x40x20 cm, peso di 2,50 Kg e capacità di 40 litri. Ricordiamo, inoltre, la scocca rigida, impermeabile e antigraffio, realizzata in plastica ABS e l’interno completamente foderato con divisorio. Non manca il manico telescopico in alluminio e le 4 ruote girevoli a 360 gradi.

