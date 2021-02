Zaini antifurto: i migliori modelli sul mercato

Nello sterminato mercato degli zaini da viaggio è possibile trovare modelli per tutte le esigenze. Oggi ci occupiamo, in particolare, degli zaini antitaccheggio, modelli che utilizzano varie soluzioni costruttive per proteggere gli oggetti al loro interno.

Zaini antifurto dotati, ad esempio di cerniere nascoste, protezioni contro la clonazione di documenti e carte di credito, tasche segrete, realizzati inoltre con materiali resistenti ed idrorepellenti.

Ecco quindi, i migliori zaini antitaccheggio attualmente presenti sul mercato. Prodotti capienti e dal design curato, ergonomici ed ideali per trasportare anche notebook e tablet.

1. Coolbell: tre diverse colorazioni

Al vertice della nostra classifica troviamo lo zaino di Coolbell. Un prodotto con dimensioni di 43,9 x 32,7 x 12,9 cm in grado di ospitare un notebook da 15,6 pollici. Zaino con scomparto principale dotato di cerniere nascosta, disponibile in tre diverse colorazioni.

2. Naturalife: con serratura a combinazione

La nostra rassegna prosegue con lo zaino antifurto di Naturalife con serratura a combinazione e cerniera nascosta. Non mancano vari scomparti interni, il foro per le cuffie ed un cavo USB per collegare il nostro smartphone ad un powerbank. Un prodotto, inoltre, con l’esterno antigraffio e idrorepellente.

3. Homiee: materiali impermeabili di alta qualità

Sul terzo gradino del podio si posiziona lo zaino antitaccheggio di Homiee. Un modello realizzato con materiali impermeabili di alta qualità, con spallacci e schienale imbottiti. Non mancano vari scomparti interni con una cerniera nascosta ed un adesivo catarifrangente

4. all4way: con protezione RFID

Da all4way uno zaino antifurto che integra anche una schermatura contro la lettura dei chip RFID, utile contro la clonazione di carte di credito e passaporti. Un prodotto dotato sempre di cerniera nascosta, con scomparti per notebook, tablet e tasche laterali utili per una bottiglia d'acqua o un ombrello.

5. Bopai: uno zaino in similpelle

La nostra guida include anche lo zaino di Bopai realizzato in similpelle. Un modello elegante con porta USB, una tasca invisibile a strappo sulla spalla sinistra, dimensioni di 30 x 14 x 45 cm ed in grado di accogliere un notebook da 15.6”.

6. Kibho: con chiusura TSA

Terminiamo la nostra rassegna con lo zaino di Kibho dotato di una cerniera rinforzata, con chiusura TSA. Nello schienale è, inoltre, presente una tasca segreta per il tuo portafoglio o per il passaporto. Ricordiamo, inoltre, la presa USB, la struttura impermeabile ed il compartimento con imbottitura dedicata ai notebook fino a 15.6 pollici. Non manca, infine, un maniglia in alluminio e uno schienale con imbottitura traspirante antisudore.

