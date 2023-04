Zaini da moto: i migliori modelli per i nostri viaggi

Gli zaini da moto sono degli accessori, quasi, indispensabili per i possessori di due ruote. Prodotti da non confondere con i normali zainetti, dotati di particolari soluzioni costruttive e particolarmente robusti.

Zaini che non temono la pioggia, realizzati in materiali resistenti e completamente impermeabili. Prodotti inoltre leggeri e dall’elevata ergonomia, che possono essere indossati senza fatica anche per lunghi periodi di tempo. Zaini da moto dotati di comodi spallacci e cinghia da agganciare intorno al torace per una maggiore sicurezza e per distribuire meglio il peso.

Scopriamo, quindi, quali sono i migliori zaini da moto attualmente sul mercato.

Zaino da moto Dainese D-Gambit

Dal celebre brand Dainese arriva un capiente zaino da moto con una capacità di 33,6 litri. Uno zaino dotato di un vano dedicato per trasportare in tutta sicurezza computer fino a 15 pollici o tablet/e-reader. Uno zaino completamente regolabile, fornito con spallacci ergonomici, due tasche laterali con zip e tasca per bottiglie d'acqua/accessori.

Zaino da moto Dainese

La nostra rassegna prosegue con lo zaino da moto di Dainese. Un modello con una capacità di 22 litri, disponibile in due colorazioni. Un accessorio con profili e logo retroriflettenti, appoggio per la schiena in gommapiuma, spallacci ergonomici, imbottiti e completamente regolabili.

Zaino da moto Jdc

Da Jdc arriva uno zaino da moto dal look curato con elementi riflettenti ad alta visibilità. Un modello disponibile in due diverse versioni ( 25 e 30 Litri), completamente realizzato in tela impermeabile, con cuciture sigillate a caldo. Un prodotto arrotolabile, munito anche di maniglia per il trasporto.

Zaino moto HYC00

La nostra rassegna dei migliori zaini per moto prosegue con la zaino di HYC00. Un ottimo zaino per riporre caschi, portafogli, telefoni e altro ancora. Il retro dello zaino presenta anche una sezione espandibile che offre spazio per tutti i tipi di caschi da moto. Lo zaino è realizzato in tessuto impermeabile disponibile in diverse versioni.

Zaino moto OG

Concludiamo la nostra rassegna con lo zaino di OG. Un modello disponibile in diverse varianti, in grado di trasportare fino a due caschi contemporaneamente. Realizzato in poliestere, è dotato di vari scomparti e cinghie rifrangenti.

