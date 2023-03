I migliori trolley da utilizzare come bagaglio a mano in aereo

Quando si sceglie il trolley da portare come bagaglio a mano in aereo è fondamentale verificare che le sue misure siano compatibili con le richieste delle compagnie aeree, in particolare quelle low cost.

Inoltre è importante controllare la robustezza e la resistenza agli urti, il tipo di chiusura, la comodità di trasporto e l’organizzazione dello spazio interno per evitare di incorrere in problemi quando stiamo per prendere il volo.

Nel vasto mercato dei trolley è possibile trovare prodotti per ogni esigenza e budget. Da economici modelli morbidi a raffinate soluzioni rigide. Ecco, quindi, una selezione delle migliori valigie da portare all’interno della cabina dell’aereo.

1. American Tourister Bon Air: 4 ruote con rotazione a 360°



L’American Tourister Bon Air punta su resistenza e design, grazie alla struttura in polipropilene e alle numerose colorazioni disponibili. Un modello dotato 4 ruote con rotazione a 360° e dalla buona organizzazione interna degli spazi con varie tasche e cinghie ferma abiti. Presente, inoltre, il sistema di chiusura TSA con combinazione a 3 cifre.

Scopri di più su Amazon a 139 euro

2. Samsonite S'Cure: vari colori

Da Samsonite la linea S’Cure con il modello da 34 litri disponibile in vari colori, pratico da trasportare grazie alle quattro ruote e fornito di una robusta maniglia. Ottima l’organizzazione interna degli spazi con elastici ferma abiti posizionati in basso, divisorio con zip e grande tasca laterale. Non manca il sistema TSA, una cerniera con combinazione a tre cifre, ed un sistema di chiusura in tre punti.

Scopri di più su Amazon in offerta a 203 euro

3. Ormi: design curato

Da Ormi-Limi arriva un trolley con una capacità di 30 litri e dimensioni pari a 52x37x19 cm, per un peso di 2,60 Kg. Un modello dal raffinato design con struttura rigida in ABS, acquistabile in diverse varianti di colore. Tra le sue caratteristiche ricordiamo le 4 ruote girevoli a 360 gradi, le comode maniglie (superiore e laterale) e la chiusura con combinazione a 3 cifre.

Scopri di più su Amazon a 37 euro

4. Samsonite Spark Upright: leggera, compatta e capiente



Il Samsonite Spark Upright S è un versatile trolley dall'elevata qualità costruttiva. Questo modello, da 57 L, ha una struttura espandibile ed una comoda tasca frontale. Lo spazio all’interno è organizzato in maniera intelligente e non manca il sistema di chiusura TSA con cavetto che consente di bloccare tutte le cerniere. Citiamo, infine, la pratica maniglia ed il peso contenuto.

Scopri di più su Amazon a 177 euro

5. AmazonBasics: un trolley rigido in varie versioni

Da AmazonBasics arriva un trolley rigido da 55 cm, ideale per weekend fuori porta o come bagaglio a mano per un viaggio in aereo. Un modello dotato di scocca con finiture antigraffio, realizzata in plastica ABS extra spessa, con interno completamente foderato dotato di divisorio. Trolley che può essere ampliato per ottenere fino al 15% di capacità in più con manico telescopico e 4 ruote girevoli doppie.

Scopri di più su Amazon a 84 euro

6. Trolley Clacson: modello semirigido

Da Clacson arriva un trolley compatibile con i limiti imposti dalle compagnie aeree con misure di 55x40x20 cm. Un prodotto, inoltre, leggero e facile da trasportare grazie al peso ridotto di soli 2.5 KG. Tra le sue caratteristiche ricordiamo la struttura semirigida in tessuto impermeabile, la tasca esterna con zip ed il lucchetto a combinazione numerica a tre cifre. Citiamo, inoltre, il rivestimento interno foderato in tessuto impermeabile con tasca dotata di zip ed il manico a scomparsa.

Scopri di più su Amazon a 39 euro