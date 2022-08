Le migliori valigie low cost a partire da 39 euro

Siete alla ricerca di una valigia di qualità, ma dal prezzo contenuto? Ecco allora la nostra classifica dei migliori modelli low cost.

Trolley e borsoni dalla costruzione curata, resistenti e dalla buona capacità. Valigie dotate, inoltre, di un affidabile sistema di chiusura ed un'ottima organizzazione degli spazi interni.

1. Trolley rigido AmazonBasics

Da AmazonBasics arriva un trolley rigido da 55 cm, realizzato in plastica ABS di elevato spessore. Ricordiamo, inoltre, l'interno completamente foderato con divisorio e le tre tasche dotate di zip. Può essere ampliato per ottenere fino al 15% di capacità in più. Non manca infine un manico telescopico, una maniglia laterale e 4 ruote girevoli.

2. Trolley Soundbox Spinner - American Tourister

Il Soundbox Spinner è il prodotto ideale per chi cerca una valigia rigida dalle dimensioni contenute. Questo trolley misura infatti 55 x 40 x 23 cm, con una capacità di 41 litri. Disponibile anche in versioni più grandi ed in diversi colori, questo prodotto vanta una costruzione in polipropilene ed una struttura espandibile, che consente di aumentare il volume del trolley.

3. Borsone da viaggio Travelite

Travelite propone un capiente borsone da viaggio dotato di ruote. Un modello con dimensioni di 36 x 71 x 35 cm, volume di 89 L, peso di 2,4 Kg, realizzato in poliestere. Non manca, infine, una pratica maniglia telescopica retrattile.

4. Trolley Zaino bagaglio a mano Cabin Go

Nella nostra rassegna troviamo anche il Cabin Go 5520, un trolley/zaino, utilizzabile anche come bagaglio a mano. Un modello con dimensioni di 55x40x20 cm e capacità di 44 litri, disponibile in tre colorazioni. Dotato di 3 scomparti esterni e 2 scomparti interni con chiusura lampo, puo facilmente trasformarsi in un zaino da spalla con cinghie imbottite.

5. Set di 3 valigie Cabin Go

Da Cabin Go arriva anche un set di 3 valigie da 55, 65, e 76 cm realizzate in ABS rigido e disponibili in tre diverse colorazioni. Non mancano 4 ruote girevoli e la serratura a combinazione.

6. Samsonite Dream Rider

Concludiamo la nostra rassegna con la valigia per bambini Samsonite Dream Rider; un modello con una capacità di 28 litri, acquistabile in numerose varianti. Una valigia leggera e resistente, dotata di maniglie a nastro facili da impugnare e cinghia per il traino.

