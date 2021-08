Gli oggetti più utili da portare in viaggio

In partenza per le vacanze?

Ecco allora una lista di prodotti che possono fare la differenza e rendere più confortevole il viaggio, mettendo ad esempio al sicuro i vostri soldi o ricaricando il vostro smartphone quando siete lontani da una presa di corrente.

Scopriamo, quindi, quali sono i gadget che un vero viaggiatore deve avere sempre con sé.

1. Cintura Portasoldi con blocco RFID

La cintura della Zero Grid è un valido accessorio per nascondere contanti, carte di credito e altri oggetti preziosi dai borseggiatori. Dotato di tre scomparti con cerniera e realizzato in nylon, questo prodotto vanta anche un sistema che impedisce la lettura, da parte di malintenzionati, dei chip a radiofrequenza contenuti nei passaporti e nelle carte di credito, proteggendovi da eventuali furti di identità o di denaro.

2. Powerbank

La nostra rassegna include anche un pratico powerbank. Si tratta di una batteria esterna in grado di ricaricare smartphone, tablet, cuffie senza fili e altri accessori hi-tech. Sul mercato è possibile trovare prodotti compatti e leggeri o modelli più pesanti, ma con maggiore capacità.

3. Zaino antifurto

Nello sterminato mercato degli zaini da viaggio è possibile trovare anche modelli antitaccheggio, che utilizzano varie soluzioni costruttive per proteggere gli oggetti al loro interno. Zaini antifurto dotati, ad esempio di cerniere nascoste, protezioni contro la clonazione di documenti e carte di credito, tasche segrete, realizzati inoltre con materiali resistenti ed idrorepellenti.

4. Allarme per porta

Da Dioche un piccolo sensore di movimento da attaccare alla maniglia della porta della vostra stanza d'albergo, con allarme sonoro da 120dB. Un prodotto facile da installare, alimentato a batteria.

5. Asciugamano in microfibra

Gli asciugamani in microfibra possono rivelarsi davvero utili in qualsiasi tipo di vacanza o viaggio. Occupano poco spazio in valigia, garantiscono la massima igiene ed inoltre consentono un'asciugatura due volte più veloce degli asciugamani in cotone standard. Vi segnaliamo in particolare un prodotto di AmazonBasics, un set che include un telo bagno ed un asciugamano, disponibile in vari colori.

6. Borsone ripiegabile

Concludiamo la nostra rassegna con un pratico borsone ripiegabile, facile da riporre in valigia e con una capacità fino 120 litri. Modello disponibile in varie colorazioni, impermeabile e resistente.

