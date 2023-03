I migliori accessori da portare con sé quando si viaggia in aereo

Ci sono degli oggetti che non possono mancare in borsa o nello zaino quando si deve affrontare un lungo volo. Accessori che possono fare la differenza, rendendo più confortevole il viaggio in aereo. Gadget di vario genere in grado di ridurre i disagi delle lunghe ore di attesa in aeroporto o all’interno della cabina.

Ecco, quindi, una lista di cinque accessori che un vero viaggiatore deve avere sempre a portata di mano, dal cuscino per il collo ai tappi per le orecchie.

1. Tappi per le orecchie

Nella nostra borsa non può mancare assolutamente una coppia di tappi per le orecchie in grado di garantire un elevato isolamento da tutti i fastidiosi rumori presenti all'interno della cabina. Sul mercato è possibili trovare modelli realizzati in diverse forme e materiali. Noi vi suggeriamo i tappi di Hearos in schiuma morbida, confortevoli e dal buon isolamento sonoro.

2. Pantofole pieghevoli

Le pantofole pieghevoli sono un accessorio che non può essere lasciato a casa. Tra le numerose soluzioni disponibili vi consigliamo un modello di Vgeby in cotone; un prodotto comodo e pratico che occupa pochissimo spazio in borsa, disponibile in varie colorazioni e fornito con una pratica custodia.

3. Mascherina per dormire

La mascherina paraluce è un altro accessorio che non può mancare nel vostro zaino. Da Gritin arriva un modello morbido, completamente oscurante e semplice da regolare grazie ad un pratico laccetto. Mascherina fornita, inoltre, con due utili tappi per orecchie.

4. Cuscino per il collo

Il cuscino per il collo è fondamentale per un lungo viaggio in aereo, la migliore soluzione per dormire comodi e arrivare a destinazione senza cervicali, torcicolli o fastidiosi mal di testa. Luzway propone un modello gonfiabile, fornito con una pratica custodia. Un prodotto in velluto estremamente morbido, leggero e lavabile, con mascherina e 2 tappi per orecchie in omaggio

5. Custodia da viaggio porta accessori

Una custodia da viaggio porta accessori elettronici può rivelarsi una comodissima soluzione per portare con sé gli innumerevoli cavi e gadget hi-tech indispensabili in un lungo viaggio in aereo. JamBer propone un modello in robusto nylon con numerosi vani per cuffie, alimentatori e altro ancora.

