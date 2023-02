I migliori zaini da viaggio utilizzabili come bagaglio a mano in aereo

Se avete intenzione di partire per il vostro prossimo viaggio con il solo bagaglio a mano, scoprite la nostra classifica dei migliori zaini che possono essere portati a bordo di un aereo ed il linea con le richieste delle più note compagnie.

Una soluzione più pratica e più leggera delle classiche valigie e trolley, con tanti modelli disponibili sul mercato, per tutte le esigenze, resistenti e dalla buona capacità. Prodotti impermeabili, forniti di varie e pratiche tasche, sia interne che esterne.

1. Cabin Max Metz: leggero e con capacità di 44 litri

Iniziamo la nostra rassegna con il Cabin Max Metz: uno zaino utilizzabile come bagaglio a mano in aereo con una capacità di 44 litri ed un peso contenuto di 700 grammi. Un prodotto disponibile in varie colorazioni, con 3 scomparti principali con chiusura a zip e dotato di tasca portadocumenti. Bagaglio a mano realizzato in tessuto poliestere con cuciture doppie, resistente, impermeabile e rivestito in tessuto poliestere.

Scopri di più su Amazon in offerta a 29 euro

2. Inateck: da 40 litri con scomparto per notebook

Proseguiamo con la zaino di Inateck da 40 litri con dimensioni di 55 x 34 x 18 cm. Zaino dotato di due tasche principali, 2 scomparti per notebook, 2 tasche più piccole e altre tasche per diversi tipi di oggetti. Zaino fornito di due manici con la possibilità anche di assicurarlo ad un trolley. Modello realizzato in materiale resistente ai graffi, all’abrasione e agli schizzi.

Scopri di più su Amazon a 64 euro

3. AmazonBasics: da 50 litri

Sul secondo gradino del podio troviamo lo zaino di AmazonBasics con una capacità di 50 litri e acquistabile in tre diverse tinte. Un modello leggero e resistente, realizzato in poliestere con tasca anteriore dotata di zip, che vanta inoltre un’ottima organizzazione interna. Ricordiamo infine la tasca per laptop, gli spallacci imbottiti e la tracolla removibile.

Scopri di più su Amazon in offerta a 35 euro

4. BidMamba: resistente ed impermeabile

Da BidMamba un modello con una capacità di 20 litri. Un prodotto disponibile in due colorazioni, resistente ed impermeabile. Ha una tasca per PC, un capiente compartimento con retina per abiti, una tasca per tablet e una tasca frontale.

Scopri di più su Amazon a 66 euro

5. Naturalife: con apertura a 180 gradi

Concludiamo la nostra rassegna con lo zaino di Naturalife, dal design curato e dotato di apertura a 180 gradi. Zaino con tasca laterale foderata in PEVA, perfetta per mantenere cibi e bevande fredde o calde, indipendentemente dalla temperatura esterna. Un modello, infine, con porta USB, resistente all'acqua e antigraffio, con una capacità di 30 litri.

Scopri di più su Amazon a 69 euro