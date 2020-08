I migliori zaini da viaggio low cost

Siete alla ricerca di uno zaino economico per la vostra prossima vacanza?

Ecco allora sette interessanti modelli da viaggio dal prezzo contenuto, ma dalla buona capacità e dall'elevata resistenza.

Modelli leggeri e anche ripiegabili in una piccola borsa. Zaini dotati di tasche con zip, impermeabili e disponibili in varie colorazioni.

Scopriamo, quindi, quali sono i migliori zaini da viaggio economici attualmente sul mercato.

1. Foregoer: un versatile zaino da 30 litri

Al vertice della nostra classifica si posiziona lo zaino di Foregoer; un modello con una capacità di 30 litri che può essere ripiegato in una piccola borsa. Un prodotto dotato di uno scomparto principale, una tasca interna, due tasche anteriori con zip, due tasche con rete elastica ed una cintura toracica. Zaino inoltre leggero ed impermeabile, resistente all’usura e ai graffi e facile da pulire.

Scopri di più su Amazon a 17 euro

2. Cobiz: perfetto per viaggi, campeggio o escursioni

In seconda posizione troviamo lo zaino di Cobiz con una capacità sempre da 30 litri. Un modello ripiegabile e resistente alla pioggia, dotato anche di inserti catarifrangenti, comodo e leggero con dimensioni di 45x30x15 cm. Non manca, inoltre, una tasca per notebook ed una di sicurezza e altre due laterali per le bottiglie d'acqua.

Scopri di più su Amazon a 14 euro

3. Zomake: 13 colori disponibili

Nella nostra rassegna abbiamo inserito anche lo zaino di Zomake, un modello da 35 litri disponibile in 13 diverse colorazioni. Un prodotto leggero (0,32 kg), ripiegabile e dotato di due tasche frontali con zip e due tasche laterali. Non manca inoltre un vano per ospitare anche un notebook fino a 13 pollici ed una tasca nascosta nello scomparto principale dove riporre documenti o denaro.

Scopri di più su Amazon a 18 euro



4. Egogo: un versatile zaino da 25 litri

Da Egogo uno zaino ultra leggero e resistente, dotato di tre tasche con zip e una piccola con cerniera presente all'interno di quella principale. Si tratta di un modello con una capacità di 25 litri, acquistabile in diverse colorazioni.

Scopri di più su Amazon a 17 euro



5. AmazonBasics: capacità fino a 35 litri

La nostra classifica dei migliori zaini da viaggio sotto i 20 euro prosegue con il modello di AmazonBasics disponibile in due versioni da 25 e 35 litri e in 6 diverse colorazioni. Un modello pieghevole, dotato di spallacci regolabili e traspiranti, una tasca frontale ed una interna con zip e 2 tasche laterali in rete.

Scopri di più su Amazon a partire da 11 euro



6. Homfu: costruzione curata e resistente

Da Homfu uno zaino ripiegabile con una capacità da 30 litri dal look curato e realizzato in Nylon Impermeabile 420D, resistente e duraturo. Un modello leggero e facile da trasportare con diversi vani interni e tasche frontali e laterali.

Scopri di più su Amazon a 49 euro



7. Weikani: un modello piccolo e compatto da 18 litri

La nostra rassegna termina con lo zaino di Weikani; un modello dalle ridotte dimensioni, con una capacità di 18 litri ed un peso di soli 200 grammi. Tra le sue caratteristiche citiamo la tasca frontale e quella interna con cerniera, le 3 colorazioni disponibili, le 2 tasche laterali in rete e le cinghie regolabili.

Scopri di più su Amazona 14 euro