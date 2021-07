Le migliori tende da campeggio

Acquistare una tenda per il campeggio non è una facile impresa. I vari produttori offrono una vasta gamma di modelli con tende specifiche per ogni tipo di turista: da chi si muove in solitaria con tutto il necessario sulle spalle, alla famiglia che cerca un prodotto ampio e confortevole.

In fase di acquisto è inoltre importante valutare vari fattori come tipo di tessuto, forma, dimensioni, facilità di montaggio e ovviamente il prezzo.

Ecco quindi la classifica dei migliori modelli per famiglie, in grado di ospitare fino a 4 persone.

1. Coleman Coastline 3 Plus

Iniziamo la nostra rassegna dalla tenda Coleman Coastline 3 Plus; una tenda a tunnel da 3 posti con ampia veranda. Tenda facile da montare, impermeabile, con due aperture di ventilazione e tasche interne. Non dimentichiamo le dimensioni pari a 4,4 x 1,9 x 1,5 m (L x P x A) ed il peso di 7,2 Kg.

Scopri di più su Amazon a 135 euro

2. Naturehike Cloud-up 2

Proseguiamo con la Naturehike Cloud-up 2, una tenda per 2 persone disponibile in varie colorazioni, leggera (1,8 Kg) e facile da montare. Modello con struttura a doppia Y ed esterno realizzato in nylon 10D. Infine le dimensioni pari a (210 + 60) x 130 x 105 cm.

Scopri di più su Amazon a 165 euro

3. Coleman Darwin

Coleman propone anche la Darwin, una tenda a cupola, per 2/3 persone. Un modello particolarmente confortevole grazie al fondo impermeabile e alle grandi finestre nell'area d'ingresso, che consentono l'entrata di luce sufficiente anche in caso di maltempo. Ricordiamo, infine, le dimensioni della zona notte pari a 3,8 m² ed il peso di 4,9 Kg.

Scopri di più su Amazon a 129 euro

4. Ferrino Proxes Family 4

Passiamo ora alla tenda Ferrino Proxes Family 4, un modello per 4 persone, a tunnel, dalla buona costruzione e con un elevato spazio interno. Una tenda dal peso di 11 chili, dotata di doppio tetto e di pavimento addizionale che riesce a garantire un buon isolamento dall’esterno. Ricordiamo, inoltre, le ampie aperture laterali dotate di zanzariere.

Scopri di più su Amazon a 339 euro

5. Camping Gaz Ridgeline 4 Plus

Camping Gaz Ridgeline 4 è un modello a tunnel per 4 persone, che si distingue per la notevole altezza nella parte centrale a cupola (205 cm); zona dove sono presenti aperture per facilitare la circolazione dell'aria. Questa tenda ha ampie camere contrapposte larghe 140 cm e alte 160 cm, risultando inoltre molto resistente e facile da montare.

Scopri di più su Amazon a 216 euro