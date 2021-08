Vacanza in campeggio: i 7 oggetti indispensabili

Ecco una lista di prodotti che non possono assolutamente mancare in una vacanza in campeggio al mare o in montagna

State per organizzare la vostra prima vacanza in tenda? Ecco allora una serie di prodotti che non dovrebbe mai mancare quando si va in campeggio.

Si parte ovviamente dalla tenda, da scegliere con attenzione in base non solo al numero di occupanti, ma anche in relazione al clima. Importante anche la scelta del sacco a pelo e del materassino, inoltre è meglio non dimenticare altri utili accessori come il kit di pronto soccorso ed un fornello da campo.

1. Tenda Ferrino Proxes 3

Al primo posto della nostra rassegna troviamo ovviamente la tenda; vi suggeriamo in particolare il modello Ferrino Proxes 3 per 3 persone. Si tratta di una tenda a tunnel dalla buona costruzione e con un elevato spazio interno, dotata di doppio tetto e di pavimento addizionale che riesce a garantire un buon isolamento dall’esterno. Un prodotto che vanta anche ampie aperture laterali, fornite di zanzariere.

Scopri di più su Amazon a 339 euro

2. Sacco a pelo MyCarbon

Nella nostra lista abbiamo inserito anche il sacco a pelo MyCarbon; un prodotto realizzato in resistente cotone traspirante, antibatterico e anti-odore. Un modello dotato, inoltre, di una pratica apertura bilaterale, leggero e facile da trasportare in una sacca, con un peso di 545 grammi.

Scopri di più su Amazon a 16 euro

3. Materassino Relefree

Tra i vari materassini da campeggio presenti sul mercato vi segnaliamo il modello di Relefree. Un prodotto gonfiabile disponibile in tre diverse colorazioni, con retro realizzato in tessuto di nylon 40D, resistente all'usura e antistrappo. Non manca il cuscino incorporato ed una pratica custodia di trasporto.

Scopri di più su Amazon a 36 euro



4. Kit di Primo Soccorso

Quando si va in campeggio è indispensabile portare con sé un piccolo kit di pronto soccorso con all’interno i medicinali di cui potreste avere bisogno. Prodotti di vario tipo come un disinfettante, cerotti e garze sterili.

Scopri di più su Amazon a 22 euro

5. Fornello da campo Campingaz

La nostra rassegna prosegue con un classico fornello da campo a gas. In particolare vi consigliamo il modello Campingaz con supporto in plastica e bruciatore da 1200 watt. Una soluzione adatta per chi non vuole attrezzarsi in modo costoso e non deve cucinare ripetutamente per molte persone.

Scopri di più su Amazon a 22 euro



6. Set pieghevole tavolino + sedie

E’ importante ricordarsi di portare con sé anche un tavolino e delle sedie pieghevoli. Prodotti dall'ingombro ridotto e facilmente trasportabili come il set realizzato da Amanka dal peso di soli 4 Kg e composto da un tavolo regolabile in 2 altezze diverse e 2 sgabelli con struttura in alluminio e seduta in tela.

Scopri di più su Amazon a 64 euro



7. Torcia - powerbank

Un torcia può rivelarsi davvero utile quando andiamo in campeggio. In particolare vi suggeriamo il modello di Riapow, si tratta di un prodotto multiuso: un powerbank con batteria da ben 26.800 mAh in grado di caricare ad esempio il nostro smartphone, dotata anche di torcia con 60 LED. Ricordiamo, inoltre, i piccoli pannelli solari nella parte superiore che consentono di estendere l’autonomia di questo powerbank e la scocca in grado di resistere ad urti, polvere, sabbie e umidità.

Scopri di più su Amazon a 38 euro