Estate 2024: come risparmiare sull'hotel delle prossime vacanze

Secondo l’ultima ricerca della piattaforma globale di viaggi Skyscanner, ben l'81% degli italiani sarebbe tentato di prenotare un ulteriore viaggio se trovasse un'offerta di alloggio conveniente per quest'estate.

Skyscanner ha analizzato i suoi dati per rivelare le destinazioni più economiche dell’estate per soggiorni in hotel a 3, 4 e 5 stelle (per i mesi di luglio e agosto). A Praga, ad esempio, la tariffa media a notte in un hotel a 3 stelle è di soli 85 euro, a Tirana in un hotel a 4 stelle è di 95 euro, mentre a Sharm El Sheikh, il prezzo medio a notte in un resort lusso a 5 stelle, ad agosto, parte da 235 euro.

Per questa estate, oltre 7 italiani su 10 (72%) dichiarano di volersi attenere a un budget prestabilito per quanto riguarda i costi dell’alloggio (rispetto a solo il 45% che fa lo stesso quando si tratta di spesa per il noleggio auto).

Skyscanner rivela, dunque, le destinazioni con il miglior rapporto qualità-prezzo per i viaggiatori italiani attenti al risparmio. Sulla base di milioni di prezzi di hotel a livello globale, queste sono le destinazioni che quest’estate hanno subito il maggior calo di prezzo rispetto al 2023.

Destinazioni e calo dei prezzi (%):

1. Chania, Grecia: -35%

2. Sant Antoni de Portmany, Ibiza: -33%

3. Tokyo, Giappone: -25%

4. Istanbul, Turchia: -17%

5. Budapest, Ungheria: -13%