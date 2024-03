Per gli italiani lusso significa viaggiare

Revolut ha chiesto ad oltre 14mila persone in 14 Paesi cosa significa per loro il concetto di “lusso”, per capire come il significato di qualcosa strettamente legato al denaro nel passato sia cambiato significativamente negli ultimi anni. Lo studio è stato condotto dalla società di ricerche Dynata su campioni rappresentativi della popolazione di ciascun Paese.

Viaggiare quando vogliono è il vero lusso per gli italiani

In Italia, dove Revolut opera come banca digitale, sono stati intervistati mille cittadini maggiorenni; il loro personale concetto di lusso corrisponde a viaggiare in qualsiasi momento dell'anno, preferenza indicata dal 52% degli intervistati. Gli italiani, insieme ai lituani (62%) e ai polacchi (53%) sono gli europei per cui “viaggiare in qualsiasi momento” coincide maggiormente con la loro personale idea di lusso. Questa idea è condivisa in modo diverso anche tra donne e uomini in Italia: mentre su questo punto è d'accordo il 56% delle donne, tra gli uomini la percentuale scende al 47%.

Viaggiare quando vogliono è la prima idea degli italiani quando parlano di lusso e la seconda è avere più tempo per se stessi e per cosa e chi amano. Nei tempi veloci e caotici che stiamo vivendo, tempo fa rima con lusso per il 35% degli italiani, in linea con la media europea del 36%. Il Paese in cui si è scelta maggiormente questa opzione è il Belgio (46%) seguito da Bulgaria (44%) e Francia (41%).

In Italia si registra una differenza in termini di genere ed età: il 38% delle donne ha scelto questa opzione contro il 32% degli uomini. La fascia di età che vorrebbe avere più tempo è quella 45-54 anni (41%).

Casa, macchina o accessori costosi? Non più

Se fino a qualche anno fa l’idea di lusso spesso coincideva per molti con il concetto di possedere qualcosa di esclusivo, oggi questo sembra essere superato, soprattutto in alcuni Paesi. Solo il 28% degli intervistati in Italia pensa che lusso significhi automobili, case o barche costose, rispetto al 36% dell'europeo medio. Considerando invece gli oggetti, il 22% degli italiani pensa che il lusso possa coincidere con l'acquisto di brand di fascia alta di abbigliamento, accessori, cosmetici, contro il 26% della media europea.