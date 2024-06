Cinque itinerari alternativi e golosi on the road per l’estate

Uno zaino capiente, un’auto e un’insaziabile voglia di avventura: un viaggio on the road è un modo indimenticabile per esplorare un nuovo Paese e assaporare il meglio della cucina locale lungo il percorso.

Con l’arrivo dell’estate, Skyscanner ha pensato di incrociare i suoi dati interni riguardanti il noleggio auto con gli insight di Numbeo, lo strumento mondiale di comparazione dei costi della vita, per scoprire le mete in cui la tariffa media giornaliera del noleggio di un’auto è inferiore a €60 e i costi medi relativi a un viaggio on the road, come il prezzo del carburante e quelli di cibo e bevande, sono inferiori.

Skyscanner ha identificato così le cinque destinazioni più convenienti per gli italiani per un viaggio on the road all’insegna del risparmio:

1. Turchia, il viaggio on the road più economico per i turisti italiani

Con circa 8.000 km di coste, tra cui la famosa Costa Turchese, montagne, la pianura dell’Anatolia e luoghi iconici come la Cappadocia, il viaggio on the road in Turchia ti aspetta. Non dimenticare una sosta a Istanbul, una delle città più vivaci del mondo. Da non perdere le specialità locali lungo il percorso, tra cui Simit e Doner Kebab a Istanbul, Pide a Fethiye, Gozleme a Pamukkale e Kuzu Tandir ad Ankara.

Le curiosità culinarie più interessanti:

- Il kebab è il piatto nazionale della Turchia.

- Il baklava è uno dei piatti turchi più famosi e risale all’Impero Ottomano.

2. Portogallo, tra coste selvagge e specialità uniche

Il Portogallo ha 1.794 km di costa da scoprire e alcune delle più belle città d’Europa. Inizia il tuo viaggio a Lisbona, con il suo famoso Castelo de S. Jorge, la Torre di Belem e l’acquario. Da non perdere un pastel de nata e una gita al mercato Time Out per un po’ di divertimento gastronomico. Goditi un porto a Porto, la spiaggia di Cascais, i terreni boscosi e gli edifici storici di Sintra. Assicurati di provare le specialità locali lungo il percorso, tra cui i Figos Cheios, la Cataplana e la Francesinha.

Le curiosità culinarie più interessanti:

- Il bacalhau (baccalà essiccato e salato) è il piatto nazionale del Portogallo.

- Il prego (panino con manzo) è uno street food assolutamente da provare a Lisbona.

3. Albania, un paradiso che in molti stanno scoprendo

Questo Paese, inizialmente fuori dalle rotte battute da molti turisti italiani, sta godendo negli ultimi anni di una crescente popolarità. E per un motivo valido: dalle coste adriatiche e ioniche fino all’interno, attraversato dalle Alpi albanesi, è il luogo perfetto per intraprendere un viaggio on the road unico. Inoltre, con numerosi castelli e siti archeologici lungo il percorso, oltre a grandi città come la capitale Tirana, in Albania potrai scoprire qualcosa di straordinario ogni giorno. Durante il viaggio, assicurati di assaggiare i piatti locali tra cui il Fërgesë, il Byrek e i gustosi piatti a base di pesce.

Le curiosità culinarie più interessanti:

- Il Tavë kosi (agnello al forno, riso e salsa allo yogurt) è il piatto nazionale dell’Albania.

- La cucina albanese ha influenze sia mediterranee che balcaniche.

4. Spagna, alla scoperta di un patrimonio storico e gastronomico straordinario

17 regioni autonome, ciascuna con la propria storia, cultura e cucina. Con circa 8.000 km di coste, montagne, isole e altro ancora, la Spagna è una festa per gli occhi, per i sensi e per il palato. Un viaggio in Spagna ti porta a scoprire paesaggi incredibili, alcune delle città più famose al mondo e piatti che vale sempre la pena raccontare. Prova le tapas a Siviglia (non dimenticare anche il succo d’arancia), il rombo a Getaria e il Rabo de Toro a Ronda.

Le curiosità culinarie più interessanti:

- La paella è il piatto nazionale della Spagna ed è originaria di Valencia.

- Il 13% dei vigneti mondiali si trova in Spagna.

5. Croazia, tra panorami costieri mozzafiato e sapori istriani

Con circa 5.800 km di costa adriatica, la sua iconica costa dalmata e 78 isole, la Croazia è il Paese perfetto per un viaggio on the road. E con luoghi come la storica Dubrovnik, la degustazione di vini a Pelješac e le gite negli spettacolari parchi nazionali del Paese, c’è davvero tanto per riempire il tuo itinerario di viaggio. E da assaggiare lungo il percorso? Prova il risotto nero, il brodetto e le fritule.

Le curiosità culinarie più interessanti:

- La yota istriana (stufato di fagioli, patate, pancetta e crauti) è il piatto nazionale della Croazia.

- Il pesce in Croazia è tra i migliori del Mediterraneo.