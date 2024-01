Settimana bianca: le migliori località europee per l'après-ski

La ricerca creata da Uniqlo rivela quali resort invernali sono i migliori per la vita notturna, i centri benessere e lo shopping. Analizzando i dati di Google Maps, TikTok, e quelli relativi alle ricerche su Google, Uniqlo ha creato una classifica ponderata dei migliori 10 resort per l’après-ski, in base alle diverse esigenze dei visitatori. Ecco, quindi, i resort che offrono la migliore combinazione di sport invernali, rilassanti pause benessere, ristoranti stellati, vita notturna e negozi.

Courchevel in Francia si posiziona al primo posto nella classifica complessiva delle destinazioni europee con il miglior après-ski, con un punteggio ponderato di 74 su 100. Con un totale di 13 locali per la sera e 15 spa, questa stazione sciistica francese offre un'ampia scelta di attività per l'après-ski, per la gioia degli appassionati di sport invernali.

Zermatt, in Svizzera, si classifica al secondo posto con un punteggio di 60 su 100. Nel centro e nei pressi di questo paese si trovano 20 locali e 14 spa.

Segue al terzo posto la popolare Val Thorens, in Francia, con un punteggio ponderato di 59 su 100. Con sette spa e 17 vivaci locali, questa località è molto popolare tra gli appassionati di sci.

Resort con la migliore vita notturna

La vita notturna è uno degli aspetti più importanti di una località sciistica, dove i visitatori cercano locali in cui poter andare dopo una giornata passata sulla pista.

Ecco la classifica delle località con la migliore vita notturna, in base al numero di locali, ai prezzi medi e alle valutazioni degli utenti.

1. Val Thorens, Francia: 337 milioni di visualizzazioni su TikTok, 17 locali e un punteggio basato sulle recensioni di 77 su 100

2. Val-D'Isere, Francia: 116 milioni di visualizzazioni su TikTok, 18 locali e un punteggio basato sulle recensioni di 65 su 100

3. Zermatt, Svizzera: 241 milioni di visualizzazioni su TikTok, 20 locali e un punteggio basato sulle recensioni di 59 su 100

I migliori resort economici

Una vacanza sulla neve può essere costosa, ma ci sono molti modi per provare lo sci, lo snowboard o le attività dell'après-ski senza spendere troppo.

La Spagna e l’Italia sono le migliori destinazioni economiche per una vacanza invernale, e offrono diverse località tra cui scegliere. Candanchú e la Sierra Nevada in Spagna sono le destinazioni più convenienti in assoluto, ma anche Bormio e Sauze d'Oulx in Italia, così come Formigal in Spagna, offrono costi contenuti.

I migliori resort di lusso

Le vacanze invernali sono spesso associate a location esclusive, ristoranti stellati, negozi e centri benessere di lusso e alberghi a cinque stelle. Per chi desidera una vacanza invernale all'insegna del lusso, i resort migliori si trovano in Svizzera e in Francia.

La località svizzera Zermatt si aggiudica il primo posto, con 23 negozi di lusso, 14 spa esclusive, 9 hotel a cinque stelle e 12 ristoranti inclusi nella guida Michelin. Al secondo posto segue Courchevel in Francia, con qualche negozio di lusso in meno, mentre St. Moritz in Svizzera si aggiudica il terzo posto con 15 ristoranti Michelin in zona. Megève e Chamonix, in Francia, sono al quarto e quinto posto, con 17 hotel a cinque stelle in totale tra le due località. In confronto alle destinazioni in Francia e Svizzera, i resort italiani si posizionano più in basso nella classifica dei resort di lusso.