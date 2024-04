Le migliori destinazioni per una vacanza primaverile

DiscoverCars.com ha utilizzato i dati di Instagram per creare un elenco dei 20 Paesi più popolari da visitare in primavera. L’azienda specializzata nel settore del noleggio auto ha utilizzato hashtag relativi a primavera, vacanze di primavera, fiori e (Paese) in fiore. Quindi, il numero di post su tutti gli hashtag è stato sommato per creare un punteggio combinato e i Paesi sono stati classificati in base ai dati raccolti.

L'Olanda ha conquistato anche quest'anno il primo posto, con 64.177 post su Instagram. Al secondo posto, il Regno Unito con 48.169 post, seguito dagli Emirati Arabi Uniti con 47.858 posti complessivi.

Al quarto posto il Canada con 44.104 posti combinati, seguito dalla Colombia, che ha avuto 43.646 post. Singapore è stato classificato come sesto, con un punteggio totale di 36.208.

Al settimo posto, la Turchia taggata 27.870 volte nei post relativi alla primavera. La Nuova Zelanda è appena dietro alla Turchia con 27.640 post complessivi. Abbiamo poi la Finlandia con 26.773 post e l’Australia completa la top ten con 26.226 post su Instagram.

L’Italia si è classificata appena fuori dalla top 10, all’undicesimo posto, con 22.636 post combinati. #SpringInItalia è stato taggato 17.912 volte e #ItaliaFlowers è stato utilizzato in 4.492 post. Tra i vari eventi primaverili più apprezzati citiamo, ad esempio, le infiorate. In tutta Italia, è possibile trovare festival dell’infiorata dalla tarda primavera all'inizio dell'estate, dove petali e fiori vengono disposti con cura per creare motivi e quadri intricati. È una tradizione che risale addirittura al XVII secolo e si svolge solitamente in occasione della festa del Corpus Domini. Alcune delle città dove è possibile vedere l'infiorata sono: Tortolì sulla costa della Sardegna, Campobasso nel sud dell'Italia e, nel centro Italia, Alatri, in provincia di Frosinone.

DiscoverCars.com ha condotto questa ricerca anche l’anno scorso e ha notato diversi cambiamenti nell’edizione del 2024. L’Italia è ora più alta nella classifica rispetto allo scorso anno, salendo dal 12° all’11° posto. Il Giappone, quest’anno si è piazzato al 15° posto, mentre nel 2023 si era piazzato al 2° posto nella classifica.

Di seguito la classifica completa:

1. Olanda

2. Regno Unito

3. Emirati Arabi Uniti

4. Canada

5. Colombia

6. Singapore

7. Turchia

8. Nuova Zelanda

9. Finlandia

10. Australia

11. Italia

12. Polonia

13. USA

14. Messico

15. Giappone

16. Svezia

17. Svizzera

18. Grecia

19. Germania

20. Cina