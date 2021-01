Coraggio di evadere da un matrimonio infelice

Indubbiamente non è facile. No. Per niente. Scoprire di avere un tumore all’interno di un matrimonio infelice. Un matrimonio dove la prima cosa che manca da tempo è il rispetto e il dialogo. Oltre che l’amore ovviamente e la complicità sessuale. Sì perché la complicità sessuale è la prima cosa che salta se non è intensa e vera. Davanti a l’asportazione del seno o semplicemente a una cicatrice in molti si bloccano. Come se fosse stato amputato un arto. E se la donna non ha accanto un uomo che è in grado di andare oltre con la forza del suo amore, il tutto crea una distanza maggiormente abissale, una chiusura definitiva. Alla quale poi si aggiunge lo stop della propria vita dovuto allo shock iniziale che, se non supportato, può creare grossi traumi per la vita intera.

Leggo di molte donne che sono chiuse all’interno di una gabbia fatta di grate trasparenti. Di silenzi. Di lacrime nascoste. Di paure. Di grida soffocate nella notte. Che hanno una voglia matta di scappare ma che rimangono impietrite nel farlo veramente. Attanagliate dentro duemila domande. Ma questo, sinceramente, capita, nonostante il tumore, a migliaia di donne. Quelle che, dopo aver dedicato gli ultimi 20 anni della loro vita a crescere i figli e ad accudire il marito rinunciando al proprio lavoro, improvvisamente, verso i 50, sentono di avere altro da dare e da fare. Ma non hanno il coraggio di stravolgere la loro routine. Come se il mondo, fuori da quella gabbia, le potesse inghiottire. E allora, mi chiedo, che si lamentano a fare? Vero il Covid, vera la crisi ma, vi posso assicurare, che se vi accontentate, di richieste di lavoro ce ne sono e a bizzeffe. Anche per over 50 e anche senza laurea. Ma il problema vero è che nessuna si metterebbe a fare la donna delle pulizie no? E allora meglio la gabbia. Rimanete lì e subite. Ma in silenzio per favore.