Cop 27: sostenibilità e innovazione per la salvaguardia del pianeta

Si è aperta in questi giorni la Cop27 a Sharm el-Sheikh con la presenza dei principali leader mondiali che dovranno confrontarsi sulle sfide e le opportunità di investire in ottica sostenibile per salvaguardare il pianeta e cercare di rallentare quei cambiamenti climatici che stanno rendendo la terra sempre più calda.

A rendere chiara la situazione ci ha pensato in particolare il report della World Meteorological Organization, il quale ha evidenziato come la temperatura media nel 2022 è di circa 1,15 gradi Celsius sopra i livelli pre-industriali, in altre parole gli ultimi 8 anni sono stati i più caldi di sempre.

Se da un lato la comunità europea si mostra disponibile nel suo percorso virtuoso, come evidenziato dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dall’altro canto paesi come la Cina che ha avuto la sua estate più calda mai registrata quest’anno, pur sottolineando come il clima estremo sia una minaccia crescente, continuano ad aumentare il proprio consumo di carbone di fronte ai rischi per la sicurezza energetica.

L’Italia invece, per voce del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, conferma la volontà di mantenere i propri sforzi sulla decarbonizzazione sviluppando una propria strategia di diversificazione energetica. Tuttavia, la necessità di mettere al centro l’innovazione e la digitalizzazione come punti cardini a sostegno di un’economia orientata alla sostenibilità, sempre una sfida piuttosto in salita. Occorre pertanto una maggiore volontà sia politica che attuativa per creare, a raggiungimento dell’obiettivo di salvaguardia ambientale, un maggior dialogo tra gli stakeholder dell’ecosistema paese al fine di costruire una maggiore sinergia tra i diversi operatori.

In questo contesto arriva a gran voce l’appello dell’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori che, come punto di riferimento dell’innovazione in Italia, evidenzia la necessità di un maggiore sforzo sulle politiche orientate al digitale e soprattutto un maggiore coinvolgimento delle giovani generazioni nel processo sia legislativo che di confronto con i vari organi istituzionali al fine di sostenere un percorso inclusivo e allienato sia in ottica di attuazione del PNRR che degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030.