Economic Forum, ANGI: piano di investimenti per il rilancio dell’Europa

Si è aperto il 30/o Forum Economico dell’Europa Centrale e dell’Est quest’anno si terrà a Karpacz (Polonia) dal 7 al 9 settembre. Organizzato da oltre un quarto di secolo, il Forum Economico è diventato l’incontro più importante tra le élites politiche ed economiche dell’Europa centrale e orientale. Per tre giorni, Karpacz diventerà il cuore politico ed economico del Continente. Capi di Stato e di governo, ministri e parlamentari si incontreranno con imprenditori, giornalisti, studiosi ed esperti per discutere delle grandi questioni del nostro tempo. Circa 3.000 gli ospiti attesi e provenienti da 60 paesi in Europa, Asia e America per partecipare a oltre 200 gruppi di discussione che verteranno, tra i tanti temi, anche su salute, sviluppo sostenibile, sicurezza e cooperazione internazionale. Il tema centrale del Forum di quest’anno è “L’Europa in cerca di leadership”. L’obiettivo dell’incontro è quello di creare una piattaforma utile allo sviluppo della cooperazione politica, economica e sociale in una prospettiva globale.

A latere della manifestazione, a gran voce arriva l’appello dell’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori che, come punto di riferimento dell’innovazione in Italia e tra le realtà più rappresentative dell’ecosistema paese, evidenzia l’importanza di un piano di investimento congiunto e regolato da una cabina di regia unica in Europa per mettere nuovi pilastri e capisaldi per il rilancio dell’economia di tutti i paesi membri. I dati evidenziano segnali di ripresa ma molto occorre fare ancora per tornare ai livelli pre-covid del 2019 e dare una nuova spinta propulsiva che passerà necessariamente su innovazione e sostenibilità.

Tra i temi chiavi, l’intelligenza artificiale (AI) che resta lo strumento chiave per agevolare, rendere più efficiente e velocizzare la transizione energetica - in atto a livello globale - verso un sistema a basse emissioni di carbonio. Visione promossa dallo studio realizzato da BloombergNEF, insieme con Deutsche Energie-Agentur (o dena, l'agenzia tedesca per l'energia), recentemente pubblicato dal World Economic Forum.

Una risoluzione proiettata verso il futuro che ci si aspetta possa arrivare anche dal meeting finale previsto per ottobre p.v. per la chiusura del G20, quest’anno a presidenza italiana, nel quale si auspica possa esserci una presa di posizione importante a livello internazionale per orientare la crescita verso un nuovo percorso che metta al centro le future generazioni e un’economia sostenibile orientata al digitale.