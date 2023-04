Come cambia l’industria conciaria italiana tra il preservare delle tradizioni e l’importanza di un mercato libero

L’industria e le imprese italiane sono al centro di una rivoluzione digitale in cui l’innovazione e la sostenibilità rappresentano le fondamenta per la crescita e lo sviluppo dell’ecosistema paese. Indicazioni preziose arrivano anche dall’Europa in cui chiare sono le linee guida in termini di investimenti e regolamentazione.

Tuttavia, è doveroso ricordare la fondamentale importanza dei distretti manifatturieri italiani da sempre sinonimo di eccellenza. Un caso degno di nota è sicuramente quello dell’industria della pelle italiana che rappresenta un settore della produzione in grado di offrire lavoro a oltre 200.000 persone. Il know-how conseguito in questo comparto è riconosciuto a livello mondiale.

Sviluppi e cambiamenti in questo settore sono stati repentini, in cui è emerso il nuovo mercato della pelle vegana. Tuttavia, ci si pongono degli interrogativi sui mutamenti che questo potrebbe portare nel settore tradizionale con possibili conseguenze negative nell’ambito del mercato italiano, con delle ripercussioni sfavorevoli anche nei confronti del Pil nazionale.

Secondo quanto riportato dai dati sulla produzione, per avere un quadro che confronti l’impatto sostenibile sulla biodegradabilità, emerge come un capo di abbigliamento in pelle vegana raggiunge il 30/40% del totale dei materiali utilizzati. Mentre la biodegradabilità di un prodotto fatto con pelle animale può arrivare fino al 95%.

Attualmente analizzando pertanto i dati sembra possibile affermare che la soluzione più ecologica e meno impattante rimanga quella dell’utilizzo della pelle animale, la quale se lavorata in modo responsabile, può essere un materiale altamente sostenibile e biodegradabile. Va sottolineato poi che la lavorazione della pelle animale necessita di una grande quantità di competenze e conoscenze, che provengono da un lungo percorso di sapienze tramandate di generazione in generazione. E che costituiscono un patrimonio culturale e economico unico per il Paese.

In considerazione del fatto che il mercato è caratterizzato dalla molteplicità delle domande e dalla conseguente necessità di far combaciare adeguate offerte, si ritiene necessario che non vengano imposte nuove regole nei confronti dei partecipanti del mercato di cui si tratta, in particolare di quello tradizionale, in quanto potrà essere il mercato stesso e quindi l’azione dei consumatori a favorire una tipologia di prodotti piuttosto che un’altra, come evidenziato da Leonardo Zenere, componente dell’Istituto Milton Friedman il quale sostiene a gran voce la libertà del mercato.

In conclusione, appare necessario consentire ai consumatori di orientarsi a seconda dei propri gusti in occasione della scelta dei prodotti, senza intervenire con l’obiettivo di penalizzare una o più parti che concorrono liberamente all’interno di un medesimo settore del mercato, come illustrato da Alessandro Bertoldi, Direttore esecutivo del Milton Friedman Institute.