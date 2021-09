Innovazione: ANGI tra i protagonisti di Heroes, meet in Potenza

Il 10 e 11 settembre, nel suggestivo centro storico di Potenza, ritorna l’appuntamento di Heroes, dedicato a futuro e innovazione con la presenza di imprenditori, startupper, innovatori e appassionati del digitale Anche per questa edizione, l’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori sarà uno dei protagonisti in qualità di “official partner” con l’obiettivo di dare voce ai giovani e alle eccellenze italiane, in particolare del mezzogiorno con l’auspicio che l’innovazione, il digitale, il futuro e le tecnologie siano alla base della ripresa economico a sostegno delle imprese e della sostenibilità.

Approfondire e confrontarsi tra istituzioni e imprese sul mezzogiorno è di fondamentale importanza per valorizzare i talenti e le opportunità di questi territori, unendo la cooperazione anche tra gli enti locali, proprio come senso di connessione e condivisione con tutti. L’auspicio è che si possa creare un grande contenitore culturale dell’innovazione che rappresenta, grazie all’impegno di tante professionalità che ci lavorano, una vera eccellenza di questa terra.

Occorre pertanto dare una maggiore spinta agli investimenti e supporto al lavoro. I recenti dati Istat diffusi nei giorni scorsi, evidenziano il tasso di occupazione per le persone di 20-64 anni al Sud si attesta sul 48%, al Centro supera il 67% e al Nord arriva al 71,5%. A livello nazionale, l'occupazione è diminuita di un punto percentuale nel 2020, registrando il calo maggiore al Settentrione, in quanto zona più colpita dalla prima ondata della pandemia. Nonostante ciò, lo svantaggio del Mezzogiorno resta elevato, sottolinea l’ultima nota Istat sulle Misure del Benessere equo e sostenibile dei territori. I giovani che non lavorano né studiano al Sud sono il doppio del Nord.

Le risorse per invertire tale tendenza arriva sia dal PNRR che dall’Europa dove la valorizzazione del mezzogiorno rappresenta un punto cardine e dove l’impegno di grande organizzazione, come appunto quella dell’ANGI, è fondamentale per sviluppare buone pratiche incentrate a creare le condizioni per sviluppare le giuste competenze a sostegno dei giovani e delle imprese.