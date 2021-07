Innovazione, ANGI: transizione ecologica e digitale come spinta propulsiva per la crescita

Il tema della digitalizzazione rappresenta un’esigenza di tutta la penisola italiana. Sono evidenti i dati legati al digital divide nei confronti non solo tra i partner europei (DESI 2020, Italia 25esima su 27 paesi europei), ma anche fra il divario tra nord e sud del Paese, e tra aree metropolitane e aree interne.

L’Italia quindi, attraverso il PNRR, desidera rafforzare gli asset strategici legati alla transizione digitale riducendo i divari strutturali di competitività, produttività e digitalizzazione, creando un approccio unitario che delinei una modifica strutturale e un cambiamento nei processi legati alla PA, ai tempi della giustizia e alla tutela del dato.

Il PNRR ha dedicato sul tema digitalizzazione un importante capitolo di spesa (Missione 1) che rappresenta oltre il 20% del capitolo di spesa totale del PNRR. Una somma importante che coniugata all’oltre 37% dedicato alla transizione verde desidera porre le basi per la costruzione di una nuova filiera imprenditoriale che possa essere accompagnata da un apparato statale veloce e competitivo.

La ripartenza sarà possibile, pertanto, solo con una politica di ricostruzione fondata sull'investimento in eccellenze produttive e di servizio, capaci di creare valore attraverso il digitale, anche attraverso il coinvolgimento di tutte le realtà dell’innovazione e del mondo startup, con focus prioritario per le future generazioni, vero punto cardine del progetto europeo Next Generation UE.

In questo contesto, l’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, come punto di riferimento sul digitale in Italia e tra le realtà più rappresentative dell’ecosistema paese, ha più volte proposto come tema centrale della sua attività la questione dell’inclusione sociale e digitale non come sintesi perfetta o un aggregatore emozionale di fatti e atti umani da raccontare, ma una forma mentis in cui il contesto digitale insieme alla sicurezza e alla salute dell’individuo creano l’habitat stimolante per la costruzione di quelle contaminazioni che ogni giorno creano valore tra le persone e danno la capacità ad ognuno di essere protagonista.

Una considerazione che pone l’accento sulle nuove generazioni e il ruolo che possiedono all’interno di questo processo sociale che ha radici riconosciute nelle stesse Costituzioni e nei diritti fondamentali della persona: ogni disuguaglianza rappresenta infatti una limitazione non dell’individuo, ma della società stessa di comprenderlo e di analizzarlo come parte integrante del tessuto comunitario. Un mainstream che rappresenta quindi la vera sfida del XXI secolo e che oggi trova dibattito grazie alla rivoluzione digitale.