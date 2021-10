Innovazione e capitale umano: la fotografia della modernità in una società digitale

La triste vicenda dell’esperienza Covid_19 ha evidenziato come il nostro Sistema Paese debba fortemente accelerare sul piano dell’accessibilità e del benessere della persona grazie alla creazione di un ecosistema digitale. Una fotografia della modernità che desidera prendere in esame la società e il suo potenziale inespresso non condiviso e, per molto versi, impossibilitato ad esprimersi a causa di una mancanza culturale capace di realizzare una visione comune.

Un punto di vista fondamentale per la costruzione di una società digitale, portato avanti dalle istituzioni e dagli stakeholder dell’innovazione tra cui l’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, punto di riferimento dell’innovazione in Italia, vive e opera nel contesto della Smart City e per la creazione di nuovi tessuti produttivi.

Tema centrale di una visione vincente è la questione dell’inclusione sociale e digitale non come sintesi perfetta o come un aggregatore emozionale di fatti e atti umani da raccontare, ma una forma mentis in cui il contesto digitale insieme alla sicurezza e alla salute dell’individuo creino l’habitat stimolante per la costruzione di quelle contaminazioni che ogni giorno creano valore tra le persone e danno la capacità ad ognuno di noi di essere protagonista.

Una considerazione che pone l’accento sulle nuove generazioni e il ruolo che possiedono all’interno di questo processo sociale che ha radici riconosciute nelle stesse Costituzioni e nei diritti fondamentali della persona: ogni disuguaglianza rappresenta infatti una limitazione non dell’individuo, ma della società stessa di comprenderlo e di analizzarlo come parte integrante del tessuto comunitario. Un mainstream che rappresenta quindi la vera sfida del XXI secolo e che oggi trova dibattito grazie alla rivoluzione digitale.

L’open innovation ha creato un sistema economico e produttivo in cui grazie alla formazione e al talento dell’individuo si possa prendere parte come “base” di costruzione per partecipare in maniera attiva e proattiva al mercato 5.0 senza che esso possa porre limiti sulla modalità di integrazione dei processi. Accessibilità, dunque, significa partecipazione e tale oggi deve essere garantita sia in modalità online che offline sia essa una necessità o un valore dell’individuo: dallo smart working alla didattica digitale le persone devono avere l’opportunità di poter decidere in maniera libera e garantita la propria partecipazione ai processi produttivi, formativi e sociali nello svolgimento delle proprie attività e mansioni senza discriminazioni.

In conclusione, il benessere dell’individuo è connesso pertanto alla sua accessibilità e alla sua partecipazione attiva alla società dei servizi riconoscendo in sé il valore del capitale umano come personalità e come innovatore di processi.