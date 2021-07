Innovazione e digitale: le startup superano quota 13 mila. Ruolo chiave di CDP sugli investimenti

Innovazione e sviluppo per l’Italia, questi gli obiettivi della comunità europea per il bel paese che, forte del suo programma di rilancio, sta avviando i primi passi verso l’attuazione del PNRR. Sul fronte startup e digitale, a fare un quadro con una panoramica aperta del settore e delle opportunità circa le tendenze tecnologiche e i numeri di fatturato, il rapporto del Mise che presenta dati aggiornati al luglio 2021 dedicato ai trend demografici e alle performance economiche delle imprese innovative.

Si registra in primis un aumento della popolazione delle startup che crescono sul territorio: iscritte superano quota 13mila, di cui il 3,6% di tutte le società di capitali di recente costituzione. La distribuzione territoriale vede la Lombardia ospitare oltre un quarto di tutte le startup italiane (26,7%). La sola provincia di Milano, con 2.545, rappresenta il 18,7% della popolazione, più di qualsiasi altra regione: superano quota mille il Lazio con 1.586, rappresenta l’11,7%, (in gran parte localizzate a Roma, 1.411, 10,4% nazionale) la Campania, con 1.205, 8,9% del totale nazionale e il Veneto con 1.095, 8,1%. L’Emilia-Romagna è la nuova regione a superare quota mille, con 1.071 startup (7,9%). Tuttavia, la regione con la maggiore densità di imprese innovative è il Trentino-Alto Adige, dove circa il 6,0% di tutte le società costituite negli ultimi 5 anni è una startup.

I soci di capitale dell’azienda, rispetto al trimestre precedente, sono sensibilmente aumentati (+9,5%) attestandosi ad oltre quota 65 mila. Elevata la rappresentazione di imprese fondate da under-35 (il 18,1% del totale), mentre risultano sottorappresentate le imprese femminili: 12,9%, contro un 21,1% registrato nel complesso delle società di capitali. Su questa ottica interessante e proattiva la risposta e il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti – CDP che recentemente ha lanciato nuovi strumenti a sostegno delle imprese. Da evidenziare ad esempio il Fondo Rilancio Startup, da 200 milioni di euro stanziato dal ministero dello Sviluppo economico e affidato in gestione a CDP Venture Capital Sgr per supportare e rafforzare il raccordo tra gli operatori dell'ecosistema del venture capital italiano.

Numeri e dati che sottolineano ancor di più l’importanza per l’Italia di non perdere questo ultimo treno. Su questo punto, di grande rilievo l’appello dell’ANGI - Associazione Nazionale Giovani Innovatori, punto di riferimento dell’innovazione in Italia e tra le realtà più rappresentative dell’ecosistema paese che, nel corso delle numerose attività istituzionali, ha presentato progetti di sviluppo attraverso i fondi del PNRR in cui mettere al centro giovani e startup per il rilancio dell’Italia e come motore trainante per il futuro.