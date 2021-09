Innovazione, startup: il nuovo modo di fare impresa

Il nuovo modo di fare impresa si traduce nel mondo delle startup innovative che, attraverso l’alto valore tecnologico intrinseco della loro natura, spostano in avanti la frontiera dell'economia, trasformando e alzando la capacità di produrre beni e servizi. Tra i trend in maggiore crescita ci sono commercio elettronico, internet delle cose e intelligenza artificiale. Un segmento del comparto imprese che deve essere pertanto necessariamente al centro dell’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Se si guardano poi i dati macro circa la ripresa dell’economia italiana, la stima completa dei conti economici trimestrali conferma la crescita sostenuta del Pil nel secondo trimestre del 2021 diffusa nella stima preliminare, con aumenti del 2,7% in termini congiunturali e del 17,3% in termini tendenziali. Il forte recupero dell’attività produttiva riflette un aumento marcato del valore aggiunto sia nell’industria, sia nel terziario. Dal lato della domanda, a sostenere la crescita del Pil sono state le componenti interne dei consumi e degli investimenti il cui contributo è stato di +2,6 e +0,5 punti percentuali, mentre la componente estera ha fornito un apporto di 0,3 punti.

Questo entusiasmo rivolto alla ripresa si sta traducendo in numerose opportunità per le imprese che, attraverso nuovi bandi, hanno la possibilità di fare domande per nuovi fondi per ricerca e sviluppo. La Regione Umbria ha stanziato 1,6 milioni di euro aumentabili a 2 milioni secondo le disponibilità del bilancio regionale per sostenere lo sviluppo di start up innovative (bando “Smart-up”). Anche la Regione Marche ha avviato un nuovo bando per contributi alle start up innovative. La sua finalità è quella di incentivare programmi di investimento volti all’avvio e alla realizzazione dei primi investimenti (materiali e immateriali) necessari alle fasi di prima operatività delle nuove imprese innovative oppure destinati a stimolare la crescita dimensionale delle start up con lo sviluppo dei mercati di sbocco, sia domestici che internazionali. E infine anche la Regione Piemonte ha aperto un bando per la concessione di contributi per l’innovazione nelle microimprese denominato “Innometro”; il bando resterà aperto fino ad esaurimento delle risorse finanziare.

Su questa premessa, di fondamentale importanza è il lavoro dell’ANGI– Associazione Nazionale Giovani Innovatori, come punto di riferimento dell’innovazione in Italia e tra le realtà più rappresentative dell’ecosistema paese, la quale attraverso i dati dell’Osservatorio OpenUp su “Giovani e Innovazione” by ANGI Ricerche in collaborazione con Lab2101, ha evidenziato analisi, prospettive e temi del progresso economico e sociale dei giovani italiani. Tutto il campione degli intervistati converge su un elemento fondante della trasformazione tecnologica del nostro Paese: sviluppo e diffusione della rete internet veloce in maniera capillare e omogenea di tutto il territorio.