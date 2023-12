Innovazione, sviluppi e prospettive per il 2024: le sfide della digitalizzazione e della transizione ecologica

L’innovazione, la transizione ecologica e digitale, i nuovi paradigmi energetici e lo sviluppo della IA saranno i cardini dello sviluppo economico mondiale. Negli ultimi anni la consapevolezza di operare in modo sostenibile all’insegna del digitale, mettendo al centro i giovani e il futuro delle prossime generazioni, è stato un punto fermo della politica dell’Unione Europea. Un’azione necessaria e obbligata che nasce sia dalla congiuntura pandemica che dalla necessità di proiettare tutti gli stati membri verso un futuro in cui la sostenibilità e il progresso economico e sociale siano le basi per un avvenire prospero e pacifico.

Visione che è stata il principio ispiratore dell’operato dell’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, punto di riferimento dell’innovazione in Italia e promossa e patrocinata dalle maggiori istituzioni italiane ed europee.

In questa fase di transizione ecologica, energetica e digitale fondamentale sarà l’attuazione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma altrettanto di impatto sarà il cooperare tra attori del mondo pubblico e privato per indirizzare l’operato legislativo verso le esigenze sia della cittadinanza che degli operatori economici

Un corretto processo che punti ad un perfetto efficientamento della transizione ecologica e digitale non può non guardare alla sicurezza cibernetica per la salvaguardia dei dati e per la protezione dei sistemi volti a tutelare i siti critici dello stato. Su questo importante sarà il percorso di attuazione degli organi preposti quali la Sicurezza della Repubblica alla Presidenza del Consiglio, l’ACN (Agenzia per la cybersicurezza nazionale), il DIS (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) e la Polizia Postale.

Importante inoltre, anzi fondamentale il percorso portato avanti dall’Europa sul Green Deal, che guarda ad un’economia digitale sostenibile e che salvaguardi l’ecosistema ambientale perseguendo gli obiettivi di sostenibilità per una vera e propria green economy.

In aggiunta, in una fase di sviluppo e di crescita, risulta fondamentale avere una pubblica amministrazione che possa agire con efficacie ed efficienza, ottimizzando e aderendo a quei processi innovativi che gli possano permettere di essere sempre più smart, disincentivando azioni eccessivamente burocratizzate che invece potrebbero frenare la crescita economica e sociale.

Possiamo pertanto affermare in conclusione della nostra analisi che molteplici sono le sfide da seguire e tanti i traguardi ancora da raggiungere, la strada intrapresa è quella giusta ma occorre fare molto di più. L’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori in questo contesto si è fatta portavoce con il governo italiano, le istituzioni europee e i grandi operatori economici italiani ed internazionali, di un appello per il rilancio dell’ecosistema paese all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità, mettendo al centro le future generazioni, mediante un patto pubblico privato in cui sviluppare solide basi per lo sviluppo economico e sociale dell’Italia e dell’Europa.