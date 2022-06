Investimenti e aerospace, le nuove frontiere per l’Italia

L’Aerospazio è un settore che vede l’impegno umano nella scienza, nell’ingegneria e negli affari. Si tratta di un’attività diversificata che interessa applicazioni di natura militare e industriale nonché commerciale. Le organizzazioni che vi operano sono attive nella progettazione di aeromobili e di veicoli spaziali. Gli investimenti che vengono effettuati da questo settore sono già molto importanti e nel nostro Paese vedono già da tempo la presenza di imprese attive nel settore grazie anche alla elevata “expertise” tecnologica esistente in Italia e che fa del nostro Paese il secondo polo di attività aerospaziale in concorrenza con l’Europa e il resto del mondo.

Un mondo quello dell’aerospazio che coinvolge tante realtà innovative e di successo rappresentate nell’ambito delle eccellenze start up. Il 2022, infatti secondo gli esperti e secondo l’indagine promossa dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, punto di riferimento dell’innovazione in Italia, è considerato essere un anno intenso per il settore aerospaziale, dato l’impressionante numero di lanci previsti e le numerose missioni scientifiche. Al di sotto dei grandi colossi esiste però un intero ecosistema di startup che cercano costantemente di innovare e costruire nuovi tasselli dell’economia aerospaziale.

A livello europeo ed italiano gli investimenti nel settore aerospaziale vedono ad esempio la Primo Space come primo fondo di venture capital italiano che ha iniziato ad operare fino al 2020 finanziando numerose iniziative nel settore. Primo Space è anche il primo fondo di questo settore nato nell’euro continentale. Il fondo ha raggiunto una dimensione complessiva di 85 milioni di euro grazie all'ultima tornata di fundraising e l'avvio di un fondo parallelo dedicato agli investimenti in Italia.

Il mercato di intervento rimarrà anche in futuro quello dell'industria spaziale di nuova generazione, comparto che i diretti interessati confermano essere in rapida crescita addirittura trattandosi di un giro d'affari di mille miliardi di dollari entro la fine del decennio che avrà un impatto in molteplici industrie, dai servizi legati a Internet alla logistica, dalla lotta al cambiamento climatico alle assicurazioni, dall'agricoltura di precisione al monitoraggio delle infrastrutture, dalla sicurezza alle telecomunicazioni.