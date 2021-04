Nifty Gateway, Beeple: quando un’opera virtuale supera di gran lunga una tradizionale

Quanto sareste disposti a sborsare per un’opera d’arte? E quanto se invece si trattasse di un qualcosa che esiste solamente sotto forma di asset digitale? Sulla bocca di tutti nel mondo della tecnologia e degli affari Nifty Gateway, la piattaforma per lo scambio di NFT (non fungile tokens) sulla quale un mese fa, a un’asta di Christie’s, è stata venduta un’opera solo digitale dell’artista Beeple al prezzo record di 69 milioni di dollari. Un’opera virtuale della quale è garantita la proprietà esclusiva dell’acquirente perché criptata su una blockchain: un sistema di controllo decentrato ma anche corazzato che ne assicura l’autenticità e la non replicabilità. Dietro al progetto i Cameron e Tyler Winklevoss, i due gemelli canottieri olimpici e pionieri delle reti sociali che a suo tempo furono coinvolti dal giovane Mark Zuckerberg al momento di costruire e mettere sul mercato Facebook, come ricorderà chi ha visto The Social Network.

Questo è solo l’ultimo esempio di come la tecnologia e la trasformazione digitale stiano sempre più entrando nell’immaginario collettivo, al punto di veder passare forse in secondo piano l’autenticità dell’arte e delle opere artistiche rospetto a quelle digitali. Sicuramente per l’Italia questo rappresenta un monito per un processo già in atto e che deve vedere il bel paese al centro di una necessaria rivoluzione all’insegna dell’innovazione e del rinnovamento di tutti i prodotti e processi legati all’ecosistema economico e sociale.

Sul tema di grande autorevolezza l’intervento e l’analisi dell’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori che, come punto di riferimento per l’innovazione in Italia, ha evidenziato come il sostegno all’impresa innovativa e ai progetti sul digitale siano una leva per l’economia nazionale e che risulta fondamentale promuovere e garantire il coinvolgimento, nei progetti del Recovery Plan – Next Generation Eu, di tutte le startup e le imprese ad alto tasso di innovazione.

In conclusione, per poter vivere da protagonisti questa trasformazione in atto e essere terreno fertile per la nascita di grandi casi di successo come quello dell’impresa innovativa Nifty Gateway dei gemelli Winklevoss, per l’Italia risulta necessario investire maggiormente nell’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, alla completa digitalizzazione del mondo della scuola, dell’Università e della ricerca, al colmare il digital divide tra le regioni del Nord e quelle del Sud, dando pari opportunità di formazione e lavoro a giovani e donne, e a disincentivare la fuga dei cervelli italiani all’estero creando reali opportunità di lavoro e di carriera per gli studenti più brillanti.