Nuovo asse Italia - Usa per l’innovazione: partnership strategica tra ANGI e Great Product

Collaborazione strategica tra Angi – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, la principale organizzazione italiana che promuove l’innovazione e il digitale, e Great Product (GP), società di venture development che mette in scena le aziende italiane ed europee, per il successo del finanziamento e della commercializzazione negli Stati Uniti, hanno annunciato una collaborazione strategica per sviluppare e scalare le start-up italiane negli Stati Uniti e aprire nuove opportunità ad alto potenziale agli investitori americani.

L’ANGI, rappresentante dei giovani innovatori italiani e già capofila di un network di partner internazionali tra Francia, Germania, Stati Uniti, Sud America, Spagna, Portogallo, Svizzera e Malta, amplia così le proprie progettualità rafforzando l’asse Italia Usa. Iniziative promosse e sostenute dalla Comunità Europea e da importanti esponenti del corpo diplomatico italiano. Questa alleanza consente all’ANGI di rafforzare la propria posizione come punto di riferimento per la promozione dell’innovazione a livello internazionale e a GP di accedere alla rete di innovatori italiani ad alto potenziale di ANGI per costruire iniziative di successo negli Stati Uniti.

Attraverso le sue numerose affiliazioni, Great Product offre alle aziende l’accesso immediato a una vasta rete di investitori qualificati, venture capital firms e Fortune 1000 companies. Il team di GP è composto da imprenditori ed esperti di successo su larga scala nei settori critici della proprietà intellettuale, della finanza, delle normative governative degli Stati Uniti, dello sviluppo aziendale, delle vendite e del marketing.

Jonathan Ramaci, Fondatore & CEO di Great Product, sottolinea l’importanza di una maggiore spinta per l’economia verso l’innovazione in Italia. Portare l’innovazione italiana negli Usa rappresenta una grande opportunità per le imprese innovative. Una rivoluzione che, passando per il digitale, punta a rafforzare legami commerciali e sinergie per nuovi sbocchi legati alla valorizzazione dei giovani talenti e del Made in Italy.

Il “Made in Italy” infatti è il risultato di esperienze, culture e conoscenze radicate nella storia del Paese. È sinonimo di qualità, passione, cura, innovazione, stile ed eccellenza ben realizzata. Non c’è mai stato un momento migliore per le aziende innovative italiane per abbracciare il modello Usa. I mercati della salute, delle energie rinnovabili e della tecnologia stanno vivendo una crescita geometrica. L’unione di ANGI e GP punta a produrre un impatto elevato che valorizzerà il cambiamento trasformativo negli ecosistemi dell’innovazione italiana e nordamericana.