Smart Money: nuovi interventi agevolativi per start-up innovative

Riparte con una dotazione finanziaria di 9,5 milioni di euro l’incentivo Smart Money rivolto alle startup innovative che intendono sfruttare i servizi specialistici e il know-how qualificato dei rappresentanti dell’ecosistema dell’innovazione per definire il loro progetto imprenditoriale e prepararsi per il lancio sul mercato.

Smart Money ha l’obiettivo di facilitare l’incontro tra startup innovative e la rete degli incubatori e degli altri soggetti abilitati per rafforzare la presenza delle startup in Italia e supportare le potenzialità delle imprese innovative in difficoltà nell’affrontare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le imprese che si trovano nella fase iniziale della loro attività possono richiedere un contributo a fondo perduto per sostenere l’acquisto dei servizi forniti dagli enti abilitati, come ad esempio incubatori, acceleratori, organismi di ricerca ed innovation hub.

Un’opportunità a sostegno della rete degli innovatori italiani. Su questo fronte l’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, punto di riferimento dell’innovazione in Italia e tra le realtà più rappresentative del mondo startup, ha più volte evidenziato l’importanza di aumentare gli investimenti in particolar modo nel mezzogiorno.

Infatti, Angi sostiene da sempre le politiche giovanili e l’innovazione digitale e a tal fine propone di annoverare nel Recovery Plan dei progetti mirati per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, per la completa digitalizzazione del mondo della scuola, dell’Università e della ricerca, per colmare il digital divide tra le regioni del Nord e quelle del Sud, dando pari opportunità di formazione e lavoro a giovani e donne, e a disincentivare la fuga dei cervelli italiani all’estero creando reali opportunità di lavoro e di carriera per gli studenti più brillanti.

Per poter sostenere le imprese e il rilancio economico e sociale del Paese, ogni strumento a sostegno delle startup sarà fondamentale, cosi come la sinergia tra i maggiori attori del territorio per valorizzare le competenze e le conoscenze dei giovani e degli imprenditori sul territorio.