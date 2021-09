Sostenibilità, PreCop26: impegno mondiale per la salvaguardia del pianeta nella Youth4Climate

Una settimana di dibattiti, tavole rotonde, musica. Ma anche uno degli appuntamenti più importanti a livello mondiale per il clima. Dal 28 settembre al 2 ottobre i big della lotta al cambiamento climatico si troveranno a Milano per una cinque giorni di lavori preparatori alla Conferenza annuale delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (Cop26), che andrà in scena a Glasgow a inizio novembre e sarà organizzata in collaborazione tra Italia e Regno Unito.

La manifestazione che anticipa la Pre-Cop26 è stata aperta a Milano dal titolare del dicastero alla Transizione ecologica, Roberto Cingolani, a confronto sullo stesso palco con Greta Thunberg, davanti alla platea di 400 giovani delegati del Youth4Climate. Scambi sostenuti in cui il ministro si mostra disponibile al dialogo e nel trovare soluzioni, trovando tuttavia parole critiche da parte della fondatrice dei Fridays for future, che vorrebbe più fatti e meno parole. Celerità e azioni concrete, quindi, sono il monito alle istituzioni.

A sottolineare l’importanza di come l’innovazione possa essere un alleato importante, arrivano le parole del ministro dell’innovazione e della transizione digitale, Vittorio Colao, che evidenzia come non c’è innovazione vera senza competenze. Il lavoro che quindi si sta facendo per rendere il Paese più moderno, sostenibile, innovativo e competitivo deve mettere al centro proprio la valorizzazione del capitale umano. Occorre investire nel sistema educativo e nella formazione a tutti i livelli, promuovere la diffusione delle competenze e dei talenti nel settore pubblico e sostenere il processo di innovazione e la sperimentazione a livello imprenditoriale.

In questa visione, di particolare importanza il ruolo dell’ANGI - Associazione Nazionale Giovani Innovatori, in prima linea per valorizzare l'impegno dei giovani e delle imprese innovative sul tema della salvaguardia dell’ambiente, per la lotta al cambiamento climatico e per sostenere i giovani nel loro impegno civico per la valorizzazione dell’innovazione sociale. Punti che trovano ampia descrizione nel manifesto dell’ANGI per la Next Generation e che sono stati illustrati a più riprese, dialogando sia con le istituzioni che con i partner della comunità europea sulla conferenza del futuro dell’Europa.