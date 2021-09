Startup, ANGI: prosegue la corsa anche nel 2021

L’accelerazione delle startup prosegue anche nel 2021, già più di 3mila dall’inizio dell’anno, in soli otto mesi. La platea delle startup inserite nel registro delle camere di commercio supera la soglia delle 14mila unità, con un passo di quasi 400 nuove ammissioni al mese. Capofila in termini di innovazione ancora una volta in termini geografici è la Lombardia, grazie in particolare al traino di Milano, da sola responsabile quest’anno di quasi 600 iscrizioni, il 19% del totale Italia. Al secondo posto è sempre Roma, seppure ad ampia distanza: nella capitale si sono registrate nei primi otto mesi 379 start-up. Numeri in crescita anche al Sud, come testimoniato dalle 136 attività aggiuntive a Napoli e dalle 93 di Bari.

Importante in questa visione il ruolo di CP che ha recentemente annunciato il Fondo Corporate Partners I che punta a far crescere l’ecosistema "venture" italiano grazie all’investimento in startup e PMI innovative nei settori più strategici per il Paese. Con una dotazione iniziale di 180 milioni di euro allocati da CDP Equity e dal Ministero dello Sviluppo economico, il Fondo opera su quattro comparti: IndustryTech, EnergyTech, ServiceTech e InfraTech, ciascuno focalizzato su una filiera strategica, con la partecipazione operativa delle corporate dello specifico settore di competenza. Enrico Resmini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP Venture Capital Sgr ha evidenziato come il corporate venture capital sia uno strumento essenziale per garantire lo sviluppo di un Paese come l’Italia, leader o co-leader mondiale in diverse filiere e processi produttivi.

Di grande rilevanza su questo l’analisi e il lavoro dell’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori che, come punto di riferimento dell’innovazione in Italia e tra le realtà più rappresentative dell’ecosistema paese, evidenzia l’importanza di un piano di investimento congiunto e regolato da una cabina di regia unica in Italia per programmare in maniera più efficiente gli investimenti sia per favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione, sia il dialogo tra startup e grandi aziende all’insegna dell’open innovation in cui creare importanti basi per la ripartenza in cui la sostenibilità e la valorizzazione del talento dei giovani siano il motore trainate per la ripresa dell’economia italiana.