Esselunga sei tu

La campagna Jesus

“People stared at the makeup on his face

Laughed at his long black hair, his animal grace

The boy in the bright blue jeans jumped up on the stage

And lady stardust sang his songs of darkness and disgrace”

David Bowie, Lady Stardust

Ne è passata di acqua sotto i ponti dai tempi delle campagne di Pirella & Toscani. Cinquant'anni fa usciva Ziggy Stardust di David Bowie, l'alba glam dell'era fluida, la rivoluzione sessuale era penetrata nelle facoltà e nelle scuole e la famiglia tradizionale era uno dei bersagli della contestazione giovanile. In Italia le brigate rosse cominciavano a sparare, le bombe nere a scoppiare e, dopo una lunga disputa civile, il divorzio e l'aborto divennero legali.

Il graffio libertario dei manifesti anni '70, le file a New York per la prima di “Gola Profonda”, ci rimandano a un clima libertario che trovò consacrazione nel decennio successivo. Gli anni delle tv private, di Drive-In e delle televendite erano il frutto delle radio libere, degli indiani metropolitani diventati copywriter e grafici pubblicitari, delle assemblee fumose trasformate nei brainstorming delle agenzie pubblicitarie milanesi, chiamate a organizzare i grandi eventi e a inventare gli spot della nuova era.

Così il gattino sotto la pioggia, raccolto dalla bimba con l'impermeabile giallo all'uscita da scuola, e accolto senza battere ciglio dai genitori amorevoli, perché “dove c'è Barilla c'è casa”, diventa lo spot della nuova era: 1986, il mondo sta cambiando in fretta.

La famiglia torna ed essere la cuccia calda per mici e umani, mentre Reagan e Thatcher smantellano gli stati sociali, bombardano i contras e le sinistre franano in mezzo mondo. La famiglia stile “Mulino Bianco” diventa la metafora della perfezione pubblicitaria, aspirazionale, il modello a cui riferirsi nell'epoca del riflusso ideologico.

Poi “La Coop sei tu” e la comunicazione sempre più corretta e inclusiva, negli ultimi trent'anni ha progressivamente reso sempre più indigesta la riproposizione degli antichi cliché, se non in chiave ironica. Dunque famiglie sempre più allargate, multiculturali, non tradizionali.

Fino a Esselunga.

C'è della furbizia nello spot “La pesca” e soprattutto la capacità di stare nei tempi nuovi con passo sicuro e vestito elegante. Il taglio neorealista e la cura nella confezione estetica, fotografia e lettering in particolare, fanno da contrasto al racconto dalla parte della bambina, Emma, e della sua pesca della concordia.

È stato scritto, con una certa sciatteria, che “non basta una pesca” per sistemare un matrimonio, ma la ragione del successo di questo messaggio è tutta qua.

Che può fare, una bimba, per provare ad aggiustare i cocci della sua famiglia?

Realtà e speranza: una roba molto italiana.

Nello spot Ikea che viene venduto come alternativa scandinava, ergo civile, la nuova cameretta del bambino a casa del padre separato – che saluta svedesemente la madre, mentre nessuno azzarda italianamente trucchetti sentimentali, ma si accetta l'ineluttabilità con nordica serenità – è presentata con tutti i prezzi dei mobili in sovrimpressione. L'amore non si può comprare, ma per tutto il resto c'è la famosa carta di credito.

La gente ha un debole per la verità e lo spot Esselunga suona straordinariamente realistico: criticabile, cinico come ogni prodotto che promuove sé stesso, l'ortofrutta in questo caso, ma realistico.

Avremmo avuto la stessa reazione se avessimo letto un libro o visto un film con un messaggio del genere? Forse perché finche sono gli scrittori morti da qualche secolo (o decennio) a utilizzare i bambini nel proprio “storytelling” riusciamo a vedere la faccenda con distacco e parliamo di “arte”?

In prime time e coi supermercati no, ci s'indigna più in fretta, troppa gente in ballo.

Ma la realtà, quella che morde, è piena di famiglie coi bambini che guardano fuori dal finestrino perché i genitori si sono separati o perché litigano dalla mattina alla sera e non si decidono a farlo o peggio.

Il nostro, eventuale, senso di colpa che si attiva con la pesca di Emma non si lenisce nella denuncia di villaneria culturale nei confronti del creativo di turno, ma chiede un supplemento di umiltà.

Esercitare l'empatia, con adulti e bambini, ci permette di capire che quello che riteniamo giusto per noi non è detto che lo sia per gli altri. Pure se sono le nostre creature.

“Tutto intorno a te” è solo un altro spot.