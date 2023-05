Terra senza paura

Giovani Volontari

Il super potere dei romagnoli è il coraggio, la responsabilità che ne deriva è quella di esercitarlo e, quindi, di cambiare il corso degli eventi.

Alla fine del 1800 il territorio di Ravenna era un luogo selvaggio: spiagge bianche con acque cristalline, da cartolina, erano il sipario dietro cui si celavano paludi e aquitrini in cui la malaria dettava legge, tana di briganti e fuggiaschi. Di malaria c'era morta Anita Garibaldi, nel 1849, e pure Dante Alighieri cinquecento anni prima, nel 1321.



Poi nel 1883 è nata Cab Terra, la prima cooperativa di braccianti agricola d'Italia, che ha bonificato le paludi tra Piangipane e la Romea, dietro le pinete che avevano protetto la fuga dei garibaldini da Comacchio a Ravenna e in cui s'era avventurato il Poeta.

Duecento ettari guadagnati alle zanzare e alla malaria, coltivati per dar da lavorare e da mangiare, primo seme del movimento cooperativo italiano.



19 Maggio 2023: passano centoquarant'anni esatti e la Romagna subisce l'alluvione più terribile che si ricordi.

Ravenna rischia di finire sotto un treno d'acqua, con le frazioni Fornace Zarattini e Godo già allagate e le barricate di terra tirate sù all'ingresso della città nel disperato tentativo di fermare la fiumana.



"La prefettura ci ha chiesto il permesso di tagliare le canale dove c’è l'idrovora e allagare i nostri duecento ettari in via Romea, per cercare di alleggerire la pressione dell’acqua e salvare il salvabile. Le idrovore non riescono a pompare tutta l’acqua che c’è. Naturalmente abbiamo acconsentito sperando serva a qualcosa."



Nessun dubbio, nessuna boria, zero retorica.

Fabrizio Galavotti, presidente di Cab Terra, si limita a spiegare l'operazione autorizzata e condotta dai tecnici, entrati in azione con un escavatore che rompe l’argine del canale Magni facendo scorrere l’acqua verso i campi.

In serata si capisce che Ravenna è salva, Russi, Piangipane e Godo non vengono sommerse. L'ondata di panico rientra. Dietro alla pineta della Romea è di nuovo palude, come nel 1883, ma poi si riparte. Anche su questo non ci sono dubbi.

Non può piovere per sempre, diceva il Corvo. Appena spunta il sole vengono fuori badili e sorrisi e si sente cantare “Romagna Mia” da ragazzini e ragazzine, sporchi di fango dalla testa ai piedi.

Il tempo di dire “passerà anche questa”, che è già passata.