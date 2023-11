Weltanschauung Conservazionista Universale

Ricordo un racconto di fantascienza popolare su una rivista da quattro soldi, comprata un momento prima che chiudesse l'edicola di qualche stazioncina sperduta, letto alla luce del lampione sulla panchina di cemento aspettando l'ultimo treno. La storia raccontava di una specie di gerontocrazia decadente, i cui membri si riunivano per eleggere per acclamazione un nuovo leader, e dopo la presentazione di alcuni candidati l'Assemblea tuonava all'unisono e in automatico: «IL PIÙ VECCHIO!». Facendo capire che ogni altra qualità era puramente accessoria: l'anagrafe era l'unico valore assoluto di riferimento e l'unica prospettiva sociale possibile era quella ostinatamente rivolta al passato. Non ricordo come si svolgeva poi la storia, se su finali cupi e pessimisti o sul classico eroe prima in sottotraccia e poi via via più protagonista, alla «Zardoz» con Sean Connery o in «La Fuga di Logan», che segna il volgere di una nuova speranza. Di sicuro mi è rimasta impressa quella prima scena del voto assembleare democratico solo nelle forme superficiali visto il criterio di scelta del predestinato: comanda chi rappresenta di più il passato, anzi comanda il passato stesso.

Difficile non ripensare a quella in qualche modo anticipatrice fantascienza pulp da stazione ferroviaria davanti al dilagare di conservatorismo e conservazionismo in ogni ambito della società e della convivenza urbana. Ogni decisione o attività visibile che mira a cambiare qualcosa è soggetta a contestazioni anche violente (sinora più che altro violenza verbale e politica ma il senso non cambia) tutte portatrici del messaggio: tutto deve rimanere come era prima come è sempre stato come natura destino «tradizione» vuole siano in eterno. Davvero singolare da un punto di vista progressista anni '60-'70 constatare la virata decisamente reazionaria di tanto ambientalismo ormai arrampicato sui rami di un soggettivo naturalismo da cui ogni onesto tentativo anche di migliorare le cose (salute energia abitabilità) appare come eretico complotto per manomettere i destini dell'umanità nell'universo. E il pur lodevole nei decenni conservazionismo urbanistico, che scontrandosi con grandi radicali progetti di modernizzazione ha contribuito sia a salvare monumenti che a migliorare tecniche e conoscenze, oggi diventato una caricatura di sé stesso nel nimbismo generalizzato che ingaggia battaglie spesso ridicole togliendo legittimità ai principi stessi che dovrebbero ispirarlo (ottimi principi ma quanto mal interpretati).

Uno degli ultimi patetici esempi di questo vero e proprio masochismo ambientalista-culturale è la vicenda di un progetto edilizio-urbanistico di riqualificazione in un lotto affacciato sulla Circonvallazione di Milano. Si prevede di sostituire una struttura a destinazione industriale del primo '900 con un fabbricato a destinazione mista prevalentemente residenziale che allinea i propri volumi a quelli circostanti, sostanzialmente aggiungendo piani a quelli originali. Ma subito insorge il conservazionismo: non permettetevi di toccare un gioiello architettonico di inestimabile valore! In realtà la Commissione Comunale consultata a proposito non aveva rilevato alcun particolare ostacolo alla demolizione dell'edificio. Un conflitto abbastanza normale si direbbe, come altri e con esiti tutti determinati dagli equilibri – sia politici che a volte mediatici – locali. Ma ecco che entra in campo il conservatorismo «radicale» a gamba tesa, con una nuova inestimabilità da proteggere di quei luoghi: sarebbero un vero e proprio Parco Letterario. Di memoria addirittura familiare di un consigliere di opposizione spalleggiato anche dentro la maggioranza da chi ha sposato il credo conservazionista ad ogni costo. Finirà come con l'assemblea di quel racconto di fantascienza ferroviaria per prevalere «IL PIÙ VECCHIO»? Chissà. E stavolta non c'è neppure il conforto di qualche mignon del brandy che crea un'atmosfera. Meno decadente e in attesa del treno.

