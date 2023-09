A Milano si muore poco dialetticamente in bicicletta

Che si possa morire sulle strade delle nostre città, per le solite stranote cause legate al traffico veicolare, lo diamo per scontato al punto che non ne discutiamo nemmeno più. Semplicemente confidiamo nella statistica dei grandi numeri, proprio come, passando dal tavolo nero della sfortuna a quello verde della fortuna, non affidiamo troppe speranze alla pallina della lotteria e non sospendiamo le nostre pratiche che ci assicurano quello che già i primi cristiani chiamavano, con traduzione non felicissima «il nostro pane quotidiano».

Il fatto è, però, che da sempre l’uomo, pur accettando l’idea di dover pagare un certo tributo di sangue a questo o a quel prodotto del progresso, ha sempre cercato di intervenire in maniera cosciente sulla triste stocastica di quel tributo, in modo da ridurne il più possibile i costi. Ecco, se pensiamo alla incoercibile periodicità dei ciclisti investiti, e spesso uccisi, sulle strade milanesi, l’impressione è che l’amministrazione comunale sia, certo in maniera inconsapevole, un po’ troppo irretita nell’interpretazione stocastica del fenomeno, un po’ come se sindaco e assessori ripetessero ognuno tra sé e sé e tutti «inter eos» che non sta succedendo niente che non sia già scritto nella legge dei grandi numeri. Forse semplicemente la sfortuna si sta concentrando, non tanto su quei ciclisti con tanto di nome, cognome e biografia che hanno perso o perderanno a breve la vita (ché lì appunto siamo sempre dalle parti della stocastica e niente si può fare), quanto sull’amministrazione comunale pro tempore, che però ha fatto e sta facendo quanto in suo potere se non di più. Ma niente paura! La ruota girerà presto, lo dice la stocastica, le morti cesseranno, o perlomeno segneranno un deciso rallentamento, e i provvedimenti promessi e messi dall’amministrazione comunale in atto raccoglieranno il meritato riconoscimento e consenso.

Questa è solo l’impressione di un osservatore sconcertato per come la sequenza di morti in bicicletta viene trattata dall’amministrazione comunale. Si ha l’impressione, sempre da osservatori, di un’amministrazione sempre sulla difensiva, che ha ormai identificato, certo in maniera non voluta…, la comunità dei ciclisti come l’avversario del momento. Qualcuno dentro l'amministrazione pare davvero convinto di aver trovato la bacchetta magica tecnologica, quella che in realtà non esiste mai: «L’angolo cieco, quel demonio che sta a bordo di tutte le betoniere ». Scordandosi che invece la soluzione sarebbe ascoltare le vittime, se si vogliono evitarne altre o contenere i danni del ritardo. Va benissimo considerare in termini dialettici anche di scontro il rapporto con la comunità dei ciclisti o perlomeno con quella sua parte che quello scontro lo cerca. Meno bene classificare come «bravate» tutte le azioni dimostrative (come le piste disegnate di notte nei punti più pericolosi) e dichiarare che il conflitto non serve a nulla. Ovvero sostenere tesi conservatrici quando si dichiara di essere progressisti. Quello pare davvero politicamente assurdo. Ed elettoralmente pericoloso.

