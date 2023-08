Alberologi l'un contro l'altro armati

Foto di Fabrizio Bottini

Sono tornati in campo come ai tempi della massima crisi pandemica gli esperti che si azzuffano tra di loro su cose solo in parte comprensibili ai comuni mortali. Stavolta invece degli organismi microscopici a forma di pallina con le trombette pronti a insidiare l'esistenza stessa della civiltà umana infettando chiunque, ci sono cose un po' più visibili come alberi, arbusti, ciuffi d'erba, e naturalmente (mai termine fu più appropriato di questa apparente interlocuzione «naturalmente») il più o meno spesso e vitale strato di terriccio su cui stanno avvitati. Questi esperti in pratica si azzuffano tra loro sui dettagli fondamentali di questo ritorno al «naturalmente» di alberi arbusti erba e terriccio urbani, così come facevano i virologi della pandemia col ritorno alla salute collettiva, riproducendo quel certo disorientamento nell'opinione pubblica davanti a pratiche di tipo congressuale specializzato ma rovesciato su un palcoscenico coi riflettori. Ma quel che lascia a dire il vero più perplessi è la relativa ambiguità dell'orizzonte di riferimento generale di questo a suo modo virtuoso scontro tra alte e fondate opinioni scientifico-tecniche o addirittura politiche nell'accezione migliore della parola.

I nostri esperti di verde nelle sue varie articolazioni, così come succedeva ai virologi televisivi, lo fanno per la «salute» di qualcuno-qualcosa. Però non si coglie benissimo e certo non univocamente cosa intendano alla fin fine per salute. Pensando male si potrebbe delineare una prospettiva di massima riassumibile in: i virologi sono dottori che in fondo non riescono a pensare ad altro che a un mondo della salute ruotante attorno al loro laboratorio, ambulatorio, corsia di ospedale; gli altri agronomi forestali biologi giardinieri potatori critici sognano invece della odiata città i loro alberi e arbusti sani collocati dentro una serra un vivaio un bosco un campo coi filari. Perché quasi spontaneamente così come a un medico di per sé può sfuggire salvo personale consuetudine l'idea di società e umanità a cui si rivolge, così a chi guarda la salute delle foglie e delle frasche piantate sulla città sfugge l'idea di città stessa, sostituita a volte e volentieri con la sua antitesi ruraleggiante. Oggi la città, come succedeva forse con più ragioni un secolo o un secolo e mezzo fa, diventa qualcosa da cui sfuggire perché non funziona, perché «fa male all'ambiente» e alla società che se l'è malamente costruita addosso. Però ci sono due accezioni diverse di allontanamento dal male: la segregazione o la cura.

Per molto tempo si è scelta la prima, chiudendo a chiave il male-città dentro il suo ospedale cronicario meccanico artificiale, dentro cui pompare qualche medicina di alleviamento del dolore in forma di natura effimera, promessa di quella eterna e autentiche che stava in attesa come l'eden primigenio fuori dalle mura. Oggi la cura dei mali urbani, con quel termine «urbano» che a quanto sembra sta permeando di sé prima l'intero corpo dell'umanità e poi tendenzialmente anche quello del pianeta, parrebbe guardare all'esatto contrario della segregazione ospedaliera. Cioè alla integrazione e metabolizzazione reciproca di naturale e artificiale. Del resto ce lo dice non da oggi la teologia, che l'Eden, il Giardino, non è affatto il bosco, o il bacino amazzonico paradiso della biodiversità selvaggia, ma si definisce con un recinto artificiale che interagisce col contenuto naturale. O più vicino a noi il ruolo della vegetazione della natura dei parchi nelle origini e sviluppo del City Planning americano (qualunque giudizio più prettamente politico se ne possa dare): la natura in città deve entrare in quanto tale e al tempo stesso cona città fondersi, artificializzarsi per così dire anche se senza perdere nulla in termini di vitalità. Parrebbe quella, e non le finanziarie joint-venture pubblico private per i giardinetti sopra gli autosilo chiamati toponomasticamente Piazza, la sfida del futuro.

La Città Conquistatrice – Verde Urbano