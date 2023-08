"Chi ha bisogno di un Piano Regolatore? Noi ci regoliamo benissimo da soli"

Testo e foto F. Bottini

L'eterno ritorno dell'identico detto anche corsi e ricorsi storici o simili, non è evidentemente una stravagante invenzione della filosofia, per giustificare la propria esistenza e incassare dividendi accademico-culturali. Si tratta di qualcosa che nell'andirivieni più o meno di soppiatto incrocia pur sempre anche la vita quotidiana di noi comuni mortali per nulla pensosi o filosofici sotto il cappellino d'ordinanza. Per quanto riguarda l'orticello limitato delle questioni urbane, sociali, ambientali, ricordavo qualche anno fa anche su queste pagine come tra le frasi topiche del titanico scontro tra i fatti nostri e i fatti altrui, o meglio tra interessi particolari e collettivo, spiccasse quella che recita: «Cosa ce ne facciamo del vostro Piano Regolatore, noi sappiamo benissimo regolarci da soli». E il concetto apparentemente uscito dalla porta è puntualmente rientrato dalla finestra nella pur fisiologica discussione su uno dei tanti Stadi di Calcio che secondo l'immaginario politico e la Legge Speciale che li sostiene dovrebbero salvare patria e cavoli: quello milanese di San Siro. Che da tempo in forma di rendering, dichiarazioni pubbliche, precisazioni tecniche di chi «ha i dati oggettivi», turbina come un frullino su e giù tra il quartiere originario e omonimo e le due cerchie di Tangenziali. Alla ricerca del ruolo perduto.

In fondo non poteva mancare, come certo non è sinora mancato, il contributo degli architetti co-protagonisti del guazzabuglio conservativo-innovativo, sviluppista sociale o ambientalista e sportivo nel senso arcaico della parola. Insomma tra le due idee manicheamente contrapposte di «Società calcistica» e «Squadra di calcio»: la prima che persegue come tutti gli enti economici che si rispettano fini di profitto, la seconda obiettivi di tipo sportivo. Ma che si confondono spesso nella comunicazione e addirittura nell'atteggiamento di parte dei tifosi, specie nel cosiddetto «rapporto con la città». Tutte le discussioni sulla trasformazione urbana legata allo Stadio (in realtà legata alle Società che hanno usato per decenni lo Stadio e adesso vorrebbero realizzarne un altro nel quadro di altre lucrose trasformazioni). Che hanno fatto diventare anche gli Architetti a quanto pare delle specie di tifosi delle scelte non sportive delle società: quando la Sovrintendenza ha deciso di vincolare come bene culturale l'impianto dello Stadio, con criteri piuttosto consequenziali storico-critici e rispondendo a forti sollecitazioni sociali e politiche, il presidente dell'ordine professionale se ne esce con questo commento: «È come quando si giocava a pallone in cortile e poi arrivava qualcuno a bucare il pallone. E adesso che cosa ne facciamo di tutti i progetti sull’area di San Siro?» (dall'intervista rilasciata al Corriere della Sera Milano).

Come se l'ente preposto istituzionalmente a fissare e far rispettare regole di tutela del nostro patrimonio culturale, ovvero di una delle principali risorse delle città e del paese, fosse un portatore di interessi particolari e magari un filo opachi, che se ne esce dal nulla a disturbare i manovratori del libero mercato «bucando il pallone». Non è tanto il merito della scelta a sembrare in discussione quanto soprattutto il metodo della «interferenza», trattata esattamente come quando infinite volte in passato lo stesso mondo dei progettisti se la prendeva puntualmente con lacci e laccioli, piani programmi e regole, che «ostacolano i progetti» anziché farsi rispettosamente da parte e lasciarli correre verso il luminoso futuro del progresso architettonico e urbano. E naturalmente del progresso sociale perché a ogni urbanizzazione corrispondono oneri che, ci ricorda il mondo degli architetti, poi si riverseranno benefici sul quartiere tanto bisognoso di riqualificazione. Ma qui torna l'eterna contrapposizione tra piano e progetto: l'uno elastico di iniziativa pubblica, l'altro rigida espressione di un interesse particolare; il primo può tranquillamente contenere il secondo, gestirne gli oneri di urbanizzazione con criteri non discrezional-filantropici, e coordinarlo col vincolo conservativo. Il secondo no, è solo un prendere o lasciare. E soprattutto non si può sostituire al piano salvo cancellarlo, «regolandosi da soli». Ma questo che a quanto pare chiedete a gran voce cari Architetti, e non da oggi, per adesso non si può fare. Ripassate più tardi magari.