Escrescenze ideologiche e burocratiche urbane

Quando per banali motivi stagionali come in questi giorni di arroventata estate saltano più all'occhio – e direi al corpo tutto – gli squilibri altrimenti teorici dell'emergenza climatico-ambientale, si acuisce probabilmente anche la sensibilità ad altri segnali. Almeno si acuisce la mia personale, non saprei dire se anche quella di altri. Di alcuni probabilmente no, altrimenti non si comprenderebbero certi atteggiamenti, certe decisioni, certe rivendicazioni addirittura orgogliose di lavori ben fatti quando ben fatti non lo sono, e basterebbe riconoscerlo per aprire se non altro migliori prospettive future, attribuendosene anche il merito. Uno di questi casi è la siccità e le «scelte politiche» legate ai consumi d'acqua. Ho messo tra virgolette «scelte politiche» perché di questo si tratta: decisioni che hanno più a che vedere col simbolico che con la sostanza. Le fontane chiuse per risparmiare acqua, o più precisamente per mostrare l'intenzione di risparmiarne, o meglio ancora la buona volontà di mostrare parsimonia di fronte a chi invece ai sacrifici è proprio obbligato dall'assenza di acqua. Quelle fontane potrebbero tranquillamente continuare a zampillare visto che non pescano affatto da sorgenti esaurite fonti scarse e cose così, e la stessa cosa varrebbe per altri risparmi più di immagine che di sostanza.

In pratica l'impressione è che si voglia fare soprattutto cortina fumogena: i risparmi veri, quelli che significano rispondere sul serio al problema scarsità d'acqua, comportano scontri con alcuni interessi più pressanti di quelli del turista che vuol rinfrescarsi lo sguardo o i piedi. Così confondiamo un po' le acque chiudendo un rubinetto visibile per nasconderne un altro di secondo piano ma ben più «pesante». E non è un bello spettacolo per la pubblica amministrazione che fa appunto quelle scelte tutte politiche di privilegiare qualcuno rispetto ad altri. Un altro esempio meno eclatante e forse meno politico lo offrono le tante, tantissime trasformazioni urbane che, a fronte di una dichiarata massima attenzione ai problemi ecologici, al consumo di suolo, impermeabilizzazione di superfici, contenimento delle onde di calore, qualità dei servizi per il cittadino, paiono davvero inseguire banali automatismi burocratici che portano da tutt'altra parte. Usando il medesimo criterio già stigmatizzato per le piste ciclabili: "si fa così perché lo dice il manuale", seguito alla lettera da decisori, burocrati, progettisti, appaltatori, piccoli esecutori materiali, anche quando saltano all'occhio di chiunque spaventose diseconomie, inefficacia, addirittura svantaggi che superano i vantaggi urbani dell'opera costosamente realizzata. Ultimo caso i giochi dei bambini nei giardinetti.

Leggo un compiaciuto comunicato istituzionale dove si vanta il completamento dei lavori di ripristino di uno spazio verde. Che però appare, più che ripristinato, quasi cancellato dal tipo di lavori. Le foto mostrano l'ex superficie verde urbana, che tanto contribuisce al drenaggio delle precipitazioni o a rinfrescare il microclima locale, ricoperta da un lastrone di cemento, a sua volta ricoperto di materiale elastico «ornato» da giocose escrescenze giocattolo come in un cartone animato o spettacolino teatrale per bambini dell'asilo. Infatti si tratta della piattaforma di sicurezza su cui vengono assicurati scivoli, altalene e altri piccoli impianti gioco destinati ai più piccoli. Per la loro incolumità quando giocano, si dice. E l'incolumità collettiva alle botte di caldo indotte da quella cementificazione spietata del giardinetto, di migliaia di altri giardinetti simili, dove e come la calcoliamo? Non c'è un modo diverso e più rispettoso del preziosissimo suolo e verde urbano per ancorare quegli scivoli e altalene? Ovviamente si, c'è, e sta dentro l'armadio segreto insieme all'acqua delle fontane, al risparmio energetico da vero buon senso, a tante riorganizzazioni a bassissimo costo ma altissima necessità di pensiero e consapevolezza. Che pare latitino parecchio. Perdute nella pioggia di dichiarazioni sul «massimo impegno per la sostenibilità». Che a quel punto è già diventato una battuta poco allegra.

