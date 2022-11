Egemonia sullo spazio pubblico stradale

Maleducatissimo citarsi addosso e quindi anche se si tratta di una specie di prequel pare doverosa almeno la concisione: settimana scorsa si parlava qui di alcuni aspetti dello spazio condiviso e di come venisse percepito dagli utenti, spesso come terra di nessuno di cui appropriarsi per fatti propri se non interveniva qualche altro soggetto regolatore o concorrente. Si partiva dallo spazio condiviso semplice del privato-collettivo ballatoio che da percorso affaccio si trasforma in altro a seconda delle prospettive degli utenti (era nato in epoca semifeudale nelle case contadine di indiscutibile proprietà del padrone delle terre e dei braccianti), per passare al portico svuotamento di un pezzo di edificio che si riempie di condivisori alimentato dalla strada. E adesso arriviamo quasi logicamente alla strada stessa ai bordi della quale si era fermata la prima riflessione. I bordi della strada sono qualcosa di ben tangibile ma al tempo stesso indefinito: terra di nessuno tanto quanto il ballatoio originario, una specie di cocktail di flussi e stasi che non è presidiata in pianta stabile da nulla, su cui tutti accampano pretese. E l'ultima foto allegata al blog di settimana scorsa raffigurava proprio una di queste confuse pretese: un carrettino da frutta a occupare la striscia di carreggiata oltre il marciapiede del negozio di fruttivendolo. Cosa stava a significare e che intenzioni rivelava?

Non è così immediato dedurlo, neppure per chi ha pensato tutta la faccenda da ballatoio urbano. Si apre un negozio di alimentari del tipo nostalgico-bio sperando in quella che oggi si chiama gentrification e si inizia a gestirlo in modi consoni a quello spirito narrato dalla pubblicistica in termini abbastanza pettegolai ma di mercato: le merci accatastate dentro e fuori in stile contadino-popolano, i cartellini dei prezzi scarabocchiati su carta ruvida, cassette di legno e cose così. Occupare discrezionalmente una fettina non strettissima di marciapiede in fondo fa parte della citazione filologica: le cassette di pomodori e arance che sporgono dalla facciata, e che nessuna persona sana di mente si sognerebbe mai di comprare immaginando correttamente strati di inquinamento da auto, sono una specie di insegna e garanzia di genuino che attira le massaie di ogni genere e fascia generazionale. E il carrettino di legno da ambulante del tempo che fu piazzato oltre il marciapiede nella striscia che di solito occupano le auto in sosta è un prolungamento della medesima virtuale insegna, magari anche lui agghindato di verzura ovviamente non commestibile. Però poi quel carrettino a un certo punto della giornata sparisce e si intuisce un altro aspetto della faccenda.

L'esercente bio-gentrificato è anche umano, e in quanto umano tendenzialmente automobilista: quel carrettino che avevamo percepito come strategia di privatizzazione commerciale dello spazio pubblico della carreggiata miracolosamente si transustanzia in qualcos'altro. Ovvero nella versione bio-gentrificata degli altrimenti inguardabili bidoni di macerie che tanti altri prosaici esercenti piazzano di fronte al proprio negozio per occupare abusivamente una o più piazzole di sosta, da adibire poi al parcheggio della propria auto, dei furgoni dei fornitori (quando la classica doppia fila è impraticabile) o delle auto dei clienti più abituali. Del resto anche la regolamentata o abusiva occupazione coi tavolini di certi bar, che ha avuto una significativa impennata con la pandemia, appartiene alla medesima famiglia «border-line» di conflitto sullo spazio pubblico che ci si ostina a non concepire affatto come tale.

Salvo che trattandosi del feticcio novecentesco automobile il conflitto non riguarda più un utente contro l'altro, ma coinvolge gruppi di interesse organizzati, pubblica amministrazione, discrezionalità politica e lobbies economiche di tutto rispetto. Basta però chiarire sempre i confini tra ciò che deve nello spazio-tempo restare comunque condivisibile, per i flussi per la sosta per altre attività, e ciò che invece è proprietario-proprietario senza alcuna scusa di usucapione, essendoselo conquistato coi normali metodi della transazione economica. In fondo l'urbanistica moderna nasce esattamente da lì, e l'ha scritta di proprio pugno il medesimo estensore della Costituzione degli Stati Uniti, quello di «We The People», tracciando il Piano di Manhattan 1811 ancora in vigore oggi, che dice in sostanza: fin qui arriva il privato (l'edificio) e da qui inizia il pubblico (la strada). Il resto sono balle ideologiche sostanzialmente fuori mercato. Parola di liberale Doc.