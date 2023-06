Il cittadino esperto di città

Ogni tanto capita di saltare sulla sedia leggendo strafalcioni monumentali. Salvo poi tirare un sospiro di sollievo per il mancato pericolo: si trattava semplicemente di sbadataggini buttate lì alla leggera pensando e parlando d'altro rispetto all'oggetto confuso. Pare sia successo anche alla cronista televisiva in diretta delle manifestazioni per la Festa della Repubblica, che esordiva sugli schermi ricordandoci come «il 2 giugno 1946 gli italiani scelsero la Monarchia». Piccolo salto sulla sedia immediatamente sdrammatizzato da un liberatorio sorriso. Cose che possono capitare a tutti. Però ci vuole un minimo di cultura conoscenza e capacità critica, sviluppare quel sorriso invece di costruirsi qualche improvvisata teoria del complotto da fake news. Ci pensavo quando stamattina mi è capitato un piccolo ma significativo salto sulla sedie apprendendo che uno dei principali teorici della partecipazione urbanistica, italiana e internazionale, avrebbe «generosamente concesso» ai cittadini di irrompere sul tavolo da disegno del suo progetto di case popolari. Almeno così si lasciava sfuggire qualche sbadato critico: distratto e superficiale oppure davvero convinto, che la partecipazione urbanistica sia una «generosa concessione» dell'artista demiurgo? Vallo a sapere.

Con tanti archistar e tecnocrati variamente impegnati a progettare le Città Autocratiche del Terzo Millennio, commissionate vuoi da Donald Trump, o da Mohamed bin Salman, o dal dittatore golpista egiziano al Sisi, torna il dubbio eterno: la densità urbana degli edifici ammucchiati uno sull'altro anziché spalmati radi sul verde campagnolo è sinonimo di democrazia e progresso oppure no? Si direbbe di no, appunto, guardando il modo in cui queste città ideali della psicopatologia del potere, piazzate nel bel mezzo del nulla, Universo Introverso Due, concentrino tutto lo sforzo proprio per coniugare potere assoluto, totalitario a dir poco, e quella «densità edilizia urbana» che secondo molti e non da oggi coincide con la classica citazione da max Weber «l'aria della città rende liberi». Implicitamente liberi di partecipare decidere autogestirsi l'esistenza, invece di delegare pensiero e azione a qualche entità superiore. Inclusa quella dell'architetto. Che invece i nostri autocrati del terzo millennio riportano al vertice nella sua funzione demiurgica, almeno quando si tratta di tirar su muri sistemare i sanitari gli intonaci i serramenti anche stendere le reti di Smart Vattelapesca. Che dire?

In realtà tutto sta nella corrispondenza-equivoco tra i lemmi Urbs e Civis, schematicamente la città delle pietre e quella dei diritti. Che solo col metodo del Pennello Cinghiale potremmo riassumere appunto nella formula «Per fare in diritto grande ci vuole la città grande». O meglio riformulato in sintesi: Densità Edilizia = Democrazia e Partecipazione. Una patente sciocchezza, anche se sono miriadi i casi in cui qualcuno la usa con tono pensoso e rendering sognanti giusto per difendere e promuovere bassissimi interessi di bottega ben riassunti dalle miriadi di senso possibile di parole inflazionate come riqualificazione o rigenerazione. E pensare che alle origini dell'automobilismo di massa trascinati dal pur autocratico Henry Ford erano in moltissimi a vedere invece un possibile sol dell'avvenire proprio nella fine della città, esplosa in un suburbio disperso che non ricordava nemmeno di straforo la Città Giardino dell'utopia socialista cooperativa e partecipativa. Ma in cui appunto l'evaporazione della Urbs-densità era più che compensata dalle integrazioni tecnologiche di trasporti comunicazioni consumi supporto di un inedito civismo. Una specie di DAD Democrazia A Distanza. In cui però distanti sono anche i tavoli della progettazione spaziale, al massimo «generosamente concessi» da qualche architetto più buono degli altri. Ma sarà vera democrazia, vera partecipazione? Boh!