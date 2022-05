Il cittadino proprietario architetto dilettante

Foto F.Bottini

C'è qualcosa di decisamente curioso nel modo in cui tantissima politica locale vanta la personale partecipazione attiva (presuntamente attiva ma questo qui non conta granché) alle trasformazioni edilizie e urbane. Curioso nel ruolo a dir poco artificiale di rappresentanza che questi politici eletti, vuoi con o senza deleghe particolari tematiche, assumono nel presentarcele in fase di concepimento definizione o realizzazione. Curioso al punto che poi pare difficilissimo distinguere comparativamente il comunicato stampa dei cosiddetti sviluppatori, l'intervista all'architetto o urbanista o accademico di settore su quel caso, la rivendicazione elettorale dell'assessore che l'ha seguito con particolare o corrente attenzione, e le condivisioni su piattaforme assortite che ne fanno aggiungendo poco o punto miriadi di colleghi di cordata interesse prospettiva progressista conservatrice o che. Non è neppure questione di usare le stesse parole, a volte copiando incollando uno dall'altro senza darlo troppo a vedere (nel classico stile dei non specialisti che degli specialisti si fidano fin troppo ma non usano farlo apertamente), ma soprattutto di assumere sempre tutti indistintamente una prospettiva da architetto, o meglio da architetto delle barzellette.

Quello che forse si immaginano i ragazzini prima di ragionare sull'iscrizione all'università, dove saranno poi davvero in tanti, quelli che scelgono Architettura appunto, sviluppando quel tipo di cultura professionale specializzata in progetto. Specializzata anche, per mestiere, a distinguere tra ciò che effettivamente si progetta, e quanto viene invece presentato come progetto di trasformazione. Capacità che però non appartiene evidentemente a tutti coloro che quel progetto lo considerano sia per deciderne la sorte, sia per verificarne l'adeguatezza alle proprie aspettative di solito legittime di cittadino o rappresentante di cittadini. Tutte queste categorie di abbastanza dichiarati dilettanti allo sbaraglio portatrici inconsapevoli di quel punto di vista da ragazzini che nell'architettura-urbanistica vede solo o soprattutto qualcosa da guardare, considerare esteticamente, giudicare secondo categorie percettive. E non per esempio categorie di prestazionalità, utilità, ruolo socio-spaziale generale e simili. Molto facili da ricostruire se al puro sguardo si sostituisce l'esperienza dell'abitare, percorrere, fruire direttamente di quello spazio come faremmo di casa nostra.

Certo la proprietà di casa propria è cosa diversa da quella di un ambito comune fruito insieme ad altri e in modi non necessariamente identici. Ma abitare è azione che può riguardare tante cose e prospettive, non solo guardare forme e colori. Del resto proprio nella critica radicale alle trasformazioni che si riassume nelle opposizione Nimby in qualche modo è già presente tutta questa potenziale complessità di giudizio: esiste un luogo che conosco fino a chiamarlo «mio» e tu vieni a modificarlo col tuo progetto, che sia di infrastruttura, impianto, edificio, che introduce variazioni inaccettabili. E c'è una bella differenza tra dire è bello è brutto, o dire è accettabile è inaccettabile. In quel caso i cittadini riescono davvero, spiazzati dallo stimolo del progetto di trasformazione, a ricostruire tanti aspetti di quella trasformazione, arrivando forse frettolosamente alla conclusione che è meglio non farne nessuna lasciando tutto come è ora. Perché non usare il medesimo criterio per interventi percepiti come meno ostili: cosa cambia, in che senso lo cambia, come potrebbe farlo, mantiene o cambia certe caratteristiche considerate positive, mantiene o cambia certi equilibri individuali-collettivi di uso? Domande del genere dovrebbero sempre sorgere, comparando qualunque disegno con l'idea di spazio così come è oggi, che lo si faccia da decisori, utenti, critici di vario genere. Ma succede raramente.

