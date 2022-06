Il sadismo dell'ingegnere stradale se non sei una macchina

Capriate San Gervasio, immagine da Google Earth 3D

Qualche giorno fa mi è capitato di fare la pedalata più lunga della gamba e di andare dove non si dovrebbe. Nessun gesto di trasgressione o simbolico di qualcosa, per carità, semplicemente la famosa pedalata più lunga della gamba mi ha spinto a uscire dall'ambiente protetto della classica ciclabile turistica da tempo libero nell'ambiente naturale, e sbucare dentro i percorsi normali dell'ambiente suburbano di terza fascia metropolitana, quelli dove culturalmente, psicologicamente, tecnicamente, strada significa carreggiata pressoché ovunque, i veicoli monopolizzano ogni centimetro di spazio pubblico, e anche i comuni dispositivi standard che riconoscono in qualche modo il diritto di esistenza all'essere umano non automunito sono spesso ridotti a spoglio simulacro di sé stessi. Ed è bastata appunto qualche pedalata per scivolare da un universo all'altro, spostarsi dallo spazio protetto ciclabile lungo il canale su cui mi ero allontanato di una ventina di chilometri dalla città, all'apparentemente ancor più amichevole vecchio centro abitato all'altra estremità di un ponte.

Dove però comunità locale consentendo e come dovuto all'ambiente di quello che i sociologi a-spaziali chiamano ancora oggi chissà perché «contado» ogni angolo di spazio possibile e immaginabile è stato dedicato al progresso dell'automobile. La quale progredisce implacabile fin sul cancello o soglia di ingresso di ogni ambito privato a vole anche oltre senza alcuna soluzione di continuità. Unica eccezione equo solidale caritatevole – non avrei altra definizione – per i poveracci che ahimè di veicolo non sono per qualche ragione dotati o ancora dotati o al momento dotati, striscioline anche carucce e ben allestite nello stile classico che chiamo Pista delle Vedove. Ovvero quella che ogni Sindaco suburbano che si deve provvede per le proprie cittadine mature, di classe-segmento da Milf a Granny, dotata di cordolo pavimentazione colorata e a volte corrimano artistico in ferro battuto su fioriere, e che implacabile collega il sagrato della parrocchiale al piazzale parcheggio del Cimitero. Complementari a quel paradigma lì perfetto e religiosamente simbolico della coesione comunitaria, ci sono poi altri spezzoni minori (minori non quantitativamente ma di senso) che vanno dalla servitù di pubblico passaggio tra due schiere di villette verso la scuola o il centro sportivo, all'acrobatico marciapiedino d'angolo a forma di balcone a livello che consente, udite udite, di raggiungere a piedi la merceria e il parrucchiere senza morire triturati dai veicoli pesanti in curva.

È provando a districarmi tra questi ambienti ignoti a chi alla comunità locale non appartiene, ma abbastanza riconoscibili non non-schema di mobilità, che scopro una vera chicca, ovvero lo standard pedonale-ciclabile da svincolo, che un ignoto ingegnere obbligato da qualche norma o convenzione ha progettato senza pensarci troppo su (senza pensarci affatto parrebbe) a collegare un centro abitato a un centro commerciale che sta nella circoscrizione comunale adiacente. Le due comunità esprimono come tangibile idee diverse su come di declina il tema Pista delle Vedove. O meglio: dalla parte del centro commerciale ci ha pensato l'operatore organizzato prima a convertire in Opere a Scomputo Oneri di Urbanizzazione quella striscia per esseri umani non automuniti. E poi a inserirla nei propri parcheggi e relativa manutenzione ordinaria. Così per il ciclista viandante straniero pur nell'ambiente suburbano diventato di colpo anche autostradale (stiamo in uno dei Grandi Nodi Padani, dimenticavo) c'è uno spirito accogliente che conforta un po'.

Ma poi invisibile si attraversa il confine comunale e spariscono gli effetti della libera iniziativa capitalistica lasciando solo una specie di dismissione civico-pedonale: attorno al rutilante svincolo percorso ad alta velocità da veicoli pesanti e leggeri il pedone o ciclista è obbligatoriamente catapultato in un tunnel vegetale a discarica chiuso da triplo soffocante guard rail, invaso dai rovi, intasato di lattine bottiglie cartacce. Il manubrio striscia su entrambi i lati contro le «barriere di sicurezza»: ma andrà da qualche parte, cioè alla fine dello svincolo tornando almeno su una strada normale dove si respira a pieni polmoni lo scarico dei camion? Si, perché incrocio un piccolo corteo autorizzato di abitanti dall'altra direzione, pure ben vestiti, gentili, abituati a considerare normale l'ordalia da duecento metri di struscio post-pedonale per far shopping. C'è anche un pupo in passeggino che sembra divertirsi parecchio a guardare i brum-brum da sotto il guard-rail. Cosa non si fa per la nostra comodità e sicurezza, e forse per spiegarci mica tanto subliminalmente come stanno le cose.