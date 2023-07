L'albero urbano nell'epoca della riproduzione tecnica

Con poche eccezioni in questi giorni tutti i milanesi (un po' meno i city user furgonati ma loro sono sempre così) girano la città col naso più in aria del solito alla ricerca dei nuovi vuoti creati dal piccolo micidiale uragano tascabile che ci ha colpiti in faccia come un'anta spalancata di colpo alle quattro del mattino di martedì 25 luglio. Quando il naso ha puntato il vuoto e l'occhio messo a fuoco il contesto, lo sguardo scende a livello del suolo, dove di solito qualche squadra di tecnici prova a confrontarsi col piccolo o grande disastro del platano adulto sradicato di traverso alla carreggiata o alla ciclabile, oppure della fila di olmi che caduti come birilli in singolare fila parallela al cordolo di marmo, hanno deciso di tirar su anche quello insieme alla zolla delle radici che ci stavano avvolte. Si vede un po' per così dire la città in sezione, come in quelle immagini da ingegneri otto-novecenteschi quando spiegavano i grandi vantaggi della loro tecnica nei vari ambiti delle fognature, dei trasporti a vari livelli e velocità, e anche le stratificazioni sociali e del lavoro che quella città organizzata per scorze successive chiaramente presupponeva. Ce ne eravamo dimenticati, di quelle sezioni tecniche, ma oggi gli alberi sradicati pur in forma un pochino distorta ce le ripropongono pressoché identiche. Con l'aggiunta del dettaglio chiave: non è vero che tutto funziona come un orologio. Visto soprattutto che a differenza dell'orologio ci sono parecchie componenti vive diverse dagli ingranaggi.

Qui sta il punto: le componenti artificiali meccaniche delle pietre, del cemento, dell'asfalto, dei tubi dei cavi materiali e dei flussi immateriali che ci scorrono dentro, impastate inscindibilmente alle componenti vive naturali e a volte consapevoli che costituiscono «la città». Certo non quella degli architetti e ingegneri sempre pensosi sui contenitori, e neppure quella degli agronomi forestali biologi ecologi che pensano agli alberi e al loro contesto vivo come se ci trovassimo dentro il bosco, a cui tentano di far assomigliare al massimo qualsiasi viale o giardinetto o spartitraffico e parco di cintura. Niente da fare: tutto si tiene perché si deve tenere. Con buona pace di chi invece vorrebbe separare, specializzare, fare uno zoning mentale tra città del business velocissima meccanica click clac e arcadia naturale da pausa pranzo con lo scoiattolo che scende dalla quercia frugare dentro il cestino dei rifiuti fotografato dalle babysitter. E separa idee, progetti, programmi, addirittura strategie di lungo periodo, in cui dovrebbero convivere componenti incompatibili, invece appunto di mescolarsi, a partire da chi le concepisce e poi le butta a casaccio dentro il crogiolo sperando nel meglio (o fregandosene convinto di aver esaurito il proprio compito di settore). Di fatto oggi tutta la gestione urbana è ancora improntata a questo genere di schizofrenia, ben messa in luce da quegli alberi ribaltati insieme ai cavi del telefono ai cordoli del marciapiede divelti e alle automobili schiacciate sotto il tronco.

Non appaiono esposti al pubblico sdegno e ludibrio anche quelli che hanno posato cavi e cordoli fregandosene dell'albero, dei suoi cicli di vita stagionali o centenari, oppure di chi quando sceglieva le specie di alberi da piantare pensava solo agli accostamenti di tinta del "foliage" autunnale che tanto spinge le valutazioni immobiliari di zona? O chi nei programmi speciali di manutenzione e innovazione tecnica delle reti mai ha pensato per una frazione di secondo alla discrasia logica tra lo scavare in un punto o nell'altro indipendentemente dalla presenza di radici, o di pensare a tecniche diverse di lavoro, materiali, macchinari, uso di competenze? Appunto: competenze. Che ne capisce un elettricista di alberi? Nulla, che c'entrano gli alberi con i flussi dentro un cavo, lo sanno anche i deficienti che le due cose si ignorano da che mondo è mondo. Sbagliato, sbagliatissimo: dentro l'ambiente urbano il flusso elettrico-informatico anche wireless con l'albero lo scoiattolo e la chimica del terreno si mescola eccome. E nello stesso modo devono mescolarsi le competenze di chi ci va a ravanare dentro: analisi preventiva di quella che non è affatto una "tabula rasa" ma un sistema ecologico misto e vivo e resiliente a suo modo; programmi e progetti che vadano oltre la "posa dell'oggetto". Infine ragionare sui tempi di vita prevedibili dell'insieme. Insomma: c'è qualcuno all'interno? Si faccia vivo in qualche modo, l'aspettiamo.