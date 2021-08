La piazza della permeabilità urbana, delle barriere, dei valori

Ribadivo brevemente qualche tempo fa, come risultasse al dir poco improprio insistere nel chiamare ufficialmente e toponomasticamente «piazze» posti che non lo sono affatto e forse, per diventarlo o ridiventarlo, avrebbero bisogno di un bombardamento aereo a tappeto più che di qualche progetto di arredo. Il riferimento era a quelle rotatorie-svincolo a volte discendenti da più antichi caroselli tranviari, dove a volte la qualifica di piazza si poteva giustificare con l'origine urbanistica: la convergenza di due o più flussi di mobilità che dava origine allo spazio di sosta-smistamento, spontaneamente più ampio e arioso della media delle sezioni viarie che lì si rimescolavano. Poi però la progressiva colmata di strutture mezzi funzioni flussi dello smistamento veloce ne aveva alienato la natura, a volte conservata parzialmente a titolo quasi simbolico sulle fasce perimetrali, che peraltro ne legittimano ufficialmente l'esistenza portando fisicamente l'indirizzo «Piazza Gandhi 12/a», di cui l'osservatore attento capisce la natura molto spuria giusto dall'attribuzione a personaggio storico relativamente recente (raro che una piazza automobilistico-ferrotranviaria sia intitolata a santi medievali o condottieri in armatura, che di solito monopolizzano le zone pedonali del centro storico). L'assurdità di questa qualifica toponomastica a piazza appare del tutto surreale poi quando entrano in ballo le arterie veloci di traffico.

Escludiamo qui a priori il caso particolare delle piazze ferroviarie di solito contemporanee alla nascita dell'infrastruttura e corrispondenti alla Stazione, che risolvono in qualche modo il problema o assestandosi su un lato solo o sdoppiandosi e adottando due toponimi diversi (e accettando la barriera come dato di fatto). Ma ha quasi dell'incredibile l'obliterazione dello spazio urbano operata dalla trasformazione prima a rotatoria di traffico di un incrocio o slargo, e poi direttamente a svincolo, su un solo o più livelli. Nella piazza-svincolo succedono varie cose: viene totalmente cancellato, ovvio, il carattere anche residuale di spazio di sosta relazione, lasciando solo quello di incrocio, togliendo quindi le premesse per l'insediamento delle classiche funzioni commerciali rappresentative estetiche di servizio; si incrementa l'unica relativa efficienza dei flussi intrecciati ma non relazionati (in ogni modalità di trasporto); assurdamente rispetto a queste premesse, quella non-piazza ridotta a un relè spaghetteria incrociata diventa il punto chiave della permeabilità urbana che era stata troncata dalla stessa infrastruttura che richiede quello svincolo. Un pasticcio.

Peraltro tutto il sistema delle infrastrutture di flusso pesante-veloce, che in sostanza sta alla base e alimenta la crescita della città moderna, proprio con quel troncamento della permeabilità (ovviamente già regolata dal rapporto pubblico-privato tra strade-piazze e lotti edificabili) definisce nel tempo anche i valori sedimentati, di uso e di scambio, delle case dei quartieri, la composizione sociale di questi, la resilienza o meno a certe trasformazioni. Quante volte davanti alla riluttanza di qualche conoscente a cercarsi la casa di cui ha tanto bisogno anche là dove le quotazioni di mercato sono inferiori, scopriamo che lo scarto di un isolato o due rispetto all'area dei prezzi più alti in realtà costituisce un salto di barriera. Quasi invisibile oggi perché sono state realizzate sotto-infrastrutture di passaggio agevoli sicure anche relativamente gradevoli, ma ancora si sconta la sedimentazione del passato con quelle «quotazioni di mercato» a rifletterla. Dove esiste una barriera, qualcuno o qualcosa si premurerà di sfruttarla, speculando al rialzo su un lato e al ribasso sull'altro in tanti modi. E magari quel residuo toponomastico «piazza» che ancora dopo decenni di riduzione a svincolo persiste sulle cartine e i riferimenti anagrafici, per lasciare esterrefatto qualche turista che così informato dal navigatore era ansioso di vedere la solita chiesa all'italiana col sagrato e il bar, serve anche a ricordarci qualcosa. Ovvero che quell'incrocio così stravolto in nome di flussi fini a sé stessi, velocità mobile anziché mobilità veloce, contiene ancora possibilità da sfruttare meglio. Non per ricostruirci necessariamente la piazza del mercato della chiesa del municipio e della pasticceria, ma qualcosa di diverso da un pezzo di autostrada qualunque certamente si.

La Città Conquistatrice – Autostrade Urbane